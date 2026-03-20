Más de 34.000 trabajadores vascos acudieron al Preco hasta febrero para resolver sus conflictos laborales

BILBAO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Preco recibió en el primer bimestre el año un total de 94 conflictos que afectan a 34.360 trabajadores del País Vasco. Esto supone 1.107 afectados menos que los contabilizados en el mismo periodo del pasado año por este servicio público, gratuito y voluntario del Consejo de Relaciones Laborales para solucionar los conflictos colectivos de trabajo en Euskadi.

En concreto, entre enero y febrero de 2025 fueron 35.467 los empleados que fueron atendidos por el Preco para mediar en 110 conflictos, según datos del Consejo de Relaciones Laborales, a los que ha tenido acceso Europa Press.

Por territorios históricos, 46 conflictos planteados hasta el pasado mes, con 18.399 trabajadores afectados, procedían de Bizkaia. Un total de 24 conflictos, con 3.073 operarios, provenían de Gipuzkoa y 24 conflictos (12.888 personas implicadas) se localizaban en Álava.

El Preco resolvió en los dos primeros meses del año un total de 55 conflictos (con 20.516 trabajadores vascos afectados), de los cuales sólo siete (584 operarios asistidos) acabaron con acuerdo o laudo, mientras 45 conflictos acabaron en desacuerdo (18.468 trabajadores).