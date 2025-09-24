Más de 40 agentes se suman a 'GK Kantauri Itsasoa', alianza azul para liderar la transición ecológica del Arco Atlántico

SAN SEBASTIÁN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 40 agentes sociales, empresariales, científicos e institucionales se han sumado a 'GK Kantauri Itsasoa', la "gran Alianza Azul" para liderar desde Gipuzkoa la transición ecológica del Arco Atlántico y transformar el mar Cantábrico en "innovación, empleo y futuro".

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha puesto en marcha esta "comunidad de acción abierta, útil y compartida para hacer del plástico marino un recurso, de la innovación una estrategia y del empleo azul una realidad".

Durante la jornada institucional celebrada este miércoles en San Sebastián, el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha afirmado que "no presentamos una idea: activamos una herramienta colaborativa, con visión, con método y con vocación de futuro".

'GK Kantauri Itsasoa' es una estructura de gobernanza compartida que une ciencia, empresa, tercer sector e instituciones para "responder de forma colectiva a los desafíos de la costa y el mar", ha apuntado.

"Desde la economía circular hasta la innovación tecnológica, desde la creación de empleo hasta la participación ciudadana, esta alianza representa una nueva forma de hacer política pública: basada en alianzas, centrada en las personas y con impacto real en el territorio", ha asegurado Asensio.

Esta alianza arranca con la implicación activa de más de 40 agentes del ecosistema azul de Gipuzkoa, incluyendo empresas industriales, cooperativas, centros tecnológicos, universidades, ONGs ambientales y representantes institucionales.

'GK Kantauri Itsasoa' articula su hoja de ruta en torno a tres ejes como son "impulso a nuevas tecnologías para la valorización del plástico marino, soluciones circulares y proyectos tractores de I+D; plataformas de incubación, atracción de inversión responsable y creación de nuevos perfiles profesionales ligados al mar; y espacios abiertos de decisión compartida, activación de inteligencia colectiva y replicabilidad institucional en otras regiones".

La metodología desarrollada por Sostenibilidad en este proceso -basada en el ecodiseño, la innovación abierta y la participación- ha sido validada por el proyecto europeo BluePoint, dentro del programa Interreg Atlantic Area, "posicionando a Gipuzkoa como territorio piloto en transición azul y despertando ya el interés de regiones como Galicia, el norte de Portugal o Irlanda", ha destacado el diputado.