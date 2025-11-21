Más de 70 familias vitorianas han recibido ayuda para reconducir conflictos gracias al programa 'Harreman'

El objetivo de esta iniciativa es disminuir las situaciones de conflicto familiar - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa municipal 'Harreman' ha ayudado en sus ocho años de trayectoria a que más de 70 familias vitorianas mejoren sus relaciones y reconduzcan sus conflictos. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes el expediente de contratación de este servicio para el próximo año, con una dotación económica de casi 78.000 euros, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El objetivo de esta iniciativa es disminuir las situaciones de conflicto familiar, buscando la mayor conexión emocional entre padres y madres y sus hijos e hijas.

El nuevo diseño del programa tiene un enfoque preventivo, pretende llegar antes y a más familias, y presenta un formato de intervención grupal más ágil y breve, que se ve complementado por una serie de acciones comunitarias (charlas, talleres a familias y formaciones a profesionales) dirigidas a la sensibilización y detección precoz de problemas.

El concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, ha explicado que Harreman "ayuda a las familias a mejorar sus relaciones y a reconducir los conflictos", para lo que se celebran sesiones grupales, tanto con adolescentes como con madres y padres, y también sesiones con cada familia.