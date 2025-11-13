La mayoría sindical dice que el Gobierno es un "fake y un siervo" de "una Confebask insaciable" tras el rechazo a la ILP

VITORIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde han afirmado, tras el rechazo del Parlamento a tramitar la ILP para un SMI propio, que el Gobierno de Imanol Pradales es un "fake" y un siervo de "una Confebask insaciable".

Asimismo, han añadido que "la batalla no ha terminado" y que es el momento de reforzar las movilizaciones para "presionar al gobierno y a la patronal".

La coordinadora de LAB Garbiñe Aranburu, que ha hablado en nombre de estos sindicatos, ha realizado estas manifestaciones después de que PNV, PSE-EE, PP y Vox haya rechazado este jueves, en el Pleno del Parlamento Vasco, la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que planteaba modificar la legislación estatal para facultar a las comunidades autónomas a establecer un Salario Mínimo Interprofesional "aplicable en su territorio", de forma que se abriera la puerta a que Euskadi pudiera constituir un SMI "propio".

Esta Iniciativa Legislativa Popular estaba impulsada por ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde y, en nombre de todos ellos, se ha pronunciado, al término de la votación, la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu.

Aranburu ha criticado que la mayoría del Parlamento Vasco "ha dado la espalda a los trabajadores y a la democracia" y ha subrayado que se trata de "otro hito en la decadencia de PNV y PSE".

Aranburu ha denunciado que el PNV y el PSE han decidido no admitir a trámite esta ILP, "tomando la misma decisión" que con la ILP para complementar las pensiones.

A su juicio, se trata de decisiones políticas que nada tienen que ver con cuestiones jurídicas o técnicas y ha recordado que las ILP son "una vía para que la ciudadanía pueda influir en las políticas públicas".

Garbiñe Aranburu ha asegurado que negar la posibilidad de debatir basándose en "excusas infundadas es una grave decisión antidemocrática". "El Lehendakari Pradales ha querido mostrar otro talante, otra forma de hacer las cosas, con relaciones normalizadas con los sindicatos, pero ya se han caido las caretas", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno de Pradales es "un fake", porque "velar por los intereses de la patronal por encima de todo lo demás y tomar en consideración la palabra de la ciudadanía, dando respuesta a las propuestas y necesidades de los trabajadores, son dos cosas incompatibles".

"Hoy han votado en contra de dignificar los salarios de miles de trabajadores y trabajadoras, han tomado la decisión de profundizar en las brechas machistas y racistas. Los argumentos esgrimidos para cerrar la puerta al debate son pura hipocresía" ha añadido.

Aranburu ha afirmado que, por un lado, es "hipócrita" decir que hay que negociar entre patronal y sindicatos cuando Confebask dice que "no a abrir la mesa de negociación y el Gobierno apoya esta decisión, dándola por buena".

La representante sindical ha denunciado que no hayan "movido ni un solo dedo para presionar a la patronal para pedirle que se siente a negociar".

Por otro lado, también ha calificado de "hipócrita" que el PNV diga que se carece de competencias para establecer un salario mínimo propio y querer relacionar esto con el debate sobre la actualización del Estatus Político.

"En 40 años no han mostrado ninguna voluntad de ampliar el autogobierno y asumir la competencia del salario mínimo propio. Si realmente cree que ese el camino, exigimos al PNV y también al PSE que incorporen y adopten el compromiso de que en el nuevo estatus político se recoja esta reivindicación. Así como que garanticen la capacidad de decisión de la clase trabajadora vasca y un Marco Propio de Relaciones Laborales y Protección social", ha manifestado.

Garbiñe Aranburu ha afirmado que "la alianza" entre el Gobierno y Confebask "se ha consolidado y se está fortaleciendo" y ha añadido que el Ejecutivo de Pradales es "absolutamente dependiente del poder económico, se ha convertido en un siervo de una Confebask que es insaciable y carece de ética, escrúpulos y visión de país".

"Una organización empresarial que no ha pasado por unas elecciones y que nadie ha elegido. Está es la patronal que marca la orientación de las políticas de este Gobierno, y para safisfacerla, están deslizando sus políticas cada vez más de derechas", ha agregado.

En este sentido, cree que eso es lo que ha pasado con el proyecto de presupuestos recién presentado que "va a profundizar en las políticas neoliberales".

"Confebask está consiguiendo que cada vez más dinero público se traslade a manos privadas. Llaman colaboración público-privada a la política de acumular riqueza cada vez en menos manos y engordar los bolsillos de los empresarios", ha añadido.

En este sentido, ha denunciado que "renuncian a las políticas redistributivas, debilitan los servicios públicos y dan por bueno hacer negocio con la vivienda y con los cuidados".

"Los empresarios que son modelo para el PNV hacen negocio incluso a costa de un genocidio. Hacen políticas que aumentan las brechas entre el capital y la clase trabajadora. Están cada vez más alejados de la ciudadanía, de los trabajadores y trabajadoras. Esta forma de hacer política y estas políticas públicas contribuyen a alimentar y reforzar los valores reaccionarios, el neomachismo, la xenofobia o la homofobia", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que lo ocurrido este jueves ha sido "una gran injusticia democrática". Aranburu ha señalado que tienen una "enorme maquinaria propagandística", pero "la ciudadanía y los trabajadores no son ingenuos" porque "no hay maquinaria propagandística que esconda el carácter autoritario y neoliberal del gobierno".

Aranburu ha indicado que esta "batalla" no ha terminado y no van a dejar "a nadie atrás". "Es el momento de reforzar las movilizaciones. Seguiremos movilizándonos para presionar al gobierno y a la patronal", ha concluido.