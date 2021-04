Mendia dice que no va a "tolerar" vetos a la Estrategia de Empleo porque es un acuerdo del programa de gobierno

Lamenta la negativa de Confebask a incluir menciones a calidad de empleo, igualdad de oportunidades y formación a mitad de vida laboral

BILBAO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha advertido que no va a "tolerar en ningún momento" es que "ningún agente social" vete la Estrategia Vasca de Empleo en la mesa de diálogo porque es parte del programa del Gobierno Vasco acordado entre PNV y PSE.

Mendia se ha referido así a las críticas de Confebask a algunos aspectos de dicha estrategia y a la ausencia de la mesa de diálogo de los sindicatos nacionalistas ELA y LAB en una intervención en los Encuentros SER Euskadi 'El futuro del empleo en Euskadi'.

Respecto a la triple aspiración planteada por Confebask de que el documento final no recogiera mención alguna a la calidad del empleo, a la igualdad de oportunidades y a la consideración de derecho subjetivo de las políticas activas de empleo, Mendia ha remarcado que "lo que no podía ni voy a tolerar en ningún momento es que ningún agente social vete el programa de gobierno acordado entre PNV y PSE".

En su opinión, "Confebask, precisamente, cuestionó tres de sus ejes fundamentales de ese programa de gobierno: la calidad en el empleo, el derecho a la formación a mitad de la vida laboral y la igualdad de oportunidades", ha añadido.

Con relación a la ausencia de ELA y LAB de la mesa, la vicelehendakari ha afirmado que se trata de una mesa "abierta" y "quien no se sienta en ella, es porque no quiere, no porque no esté invitado", ha aclarado, para agradecer a continuación el papel jugado por UGT y CCOO de quienes ha destacado que "han sabido valorar esta estrategia de empleo con una mirada a largo plazo".

Durante la charla, la vicelehendakari ha explicado los principales aspectos de la Estrategia Vasca de Empleo, aprobada este martes por el Consejo de Gobierno tras dos meses de búsqueda de acuerdo entre los agentes socioeconómicos que se sientan en la Mesa de Diálogo Social, la patronal vasca y los sindicatos CCOO y UGT, a los que ha agradecido sus "muchas aportaciones que han enriquecido el texto y ahora es mejor".

Sin embargo, Mendia ha añadido que "lamentablemente no ha sido posible el acuerdo en esa mesa de diálogo social pero ha reiterado su voluntad de ampliar los consensos en materia de empleo con todos los agentes sociales y políticos y esos trabajos previos han permitido incorporar aportaciones de todos, salvo las que pretendían desvirtuar los ejes de calidad, igualdad y el derecho subjetivo a las políticas activas de empleo".

DEBATE MONOGRÁFICO

La Estrategia se ha remitido al Parlamento para que se celebre un debate monográfico y se abra a propuestas de resolución de los grupos que se incorporen al documento. Sobre esas bases que marquen las políticas de empleo durante una década, se aprobará un Plan estratégico para esta legislatura que se seguirá desarrollando a través de la Mesa de Diálogo Social.

En ese aspecto, Mendia ha aclarado que aunque no tiene obligación de remitir el documento a la Cámara vasca, ha querido hacerlo porque le parece "importante" que los partidos vascos "se comprometan en el futuro del empleo en Euskadi con esa mirada a tres legislaturas y 10 años de cara a ponerla en marcha".

En ese sentido también ha añadido que la estrategia volverá tras recibir las aportaciones parlamentarias a la mesa con los agentes sociales porque cree "firmemente en el papel y la presencia de los agentes económicos y sociales y será, por tanto, esa mesa la que gestione y pilote el despliegue de esa estrategia". "Por lo que no pierdo la esperanza de que los consensos se sigan buscando y se puedan llegar a alcanzar más adelante", ha detallado.

Tras defender la reorientación de Lanbide para que se convierta en una herramienta "ágil" en la búsqueda de empleo, Mendia ha defendido que los aspectos recogidos en la Estretagia de empleo para evitar brechas entre sectores y franjas de edad buscan un empleo inclusivo porque no solo aluden a igualdad salarial o de género sino que desde su departamento trabajan en diferentes frentes".

Uno de ellos es la inclusión de mujeres, mayores de 45 años y, sobre todo los jóvenes, quienes han sido los primeros en ser despedidos con la pandemia". Esa práctica laboral pone de manifiesto, desde su punto de vista, "la temporalidad y la precariedad como uno de los aspectos negativos del mercado laboral vasco".

En su opinión, de esas debilidades del mercado laboral la precariedad es una de ellas, por lo que "hay que ser capaces de ofertar a los jóvenes una salida laboral porque Euskadi es una sociedad envejecida y necesita retener el talento".

En cuanto al chequeo a mitad de la vida laboral incluido en la estrategia, Mendia ha defendido el derecho del trabajador a "un diagnóstico" de sus competencias para "no caer en el riesgo del desempleo y, también para que cuando las empresas afronten cambios en sus plantillas o líneas estratégicas, no prescindan de los menos cualificados y, en lugar de formarlos, contratar a jóvenes más acordes con esa cualificación requerida", una de las prácticas más habituales.