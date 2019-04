Mendia (PSE) dice que Cs, Vox y PP comparten como proyecto "acabar con el autogobierno y los derechos sociales"

Publicado 14/04/2019 13:55:33 CET

SAN SEBASTIÁN, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha advertido de que PP, Ciudadanos y Vox tienen "el mismo proyecto" que pasa por "acabar con la pluralidad, con el autogobierno y los derechos sociales". "Ése es el mensaje único que viaja en el testigo que los tres ahijados de Aznar se están pasando estos días por Euskadi en su particular 'Korrika'", ha censurado.

En un mitin en San Sebastián en el que también estaba prevista la intervención de la ministra María Jesús Montero, que final no ha acudido al no poder coger el avión previsto, y en el que también han intervenido los candidatos socialistas al Congreso por Gipuzkoa, Odón Elorza, y a la Alcaldía donostiarra, Ernesto Gasco, Mendia ha señalado que en las próximas elecciones generales del 28 de abril "está en juego un Gobierno socialista que nos blinde los derechos, o un Gobierno de las derechas que nos devuelva al escenario de los recortes". "Seguir avanzando o retroceder", ha advertido.

Tras destacar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado que "cree en los derechos y libertades de todos, vivan donde vivan, que cree en el autogobierno, que cree en un país plural, que apuesta por la convivencia", Mendia ha incidido en que "el trifachito quiere recortar derechos y libertades". "Hay mucho en juego", ha insistido.

Además, ha censurado que "las derechas y los independentismos, PP y Bildu, Ciudadanos y ERC, los mismos que sin pudor quieren arrojar sospechas sobre el socialismo", se pusieron "de acuerdo para echar abajo las esperanzas" del Ejecutivo central socialista impidiendo la aprobación de sus presupuestos.

"La derecha no tiene vergüenza", ha denunciado. Además, ha hecho alusión a la presencia este fin de semana en Euskadi de los líderes de Vox, Santiago Abascal; del PP, Pablo Casado; y de Cs, Albert Rviera, para "decir lo mismo, básicamente", que "les sobra la pluralidad, que les sobra el Estatuto, que les sobran los derechos sociales".

"Ése es el mensaje único que viaja en el testigo que los tres ahijados de Aznar se están pasando estos días por Euskadi en su particular 'Korrika'", ha censurado.

Mendia ha señalado que Rivera, que este domingo tiene un acto político en la localidad guipuzcoana de Errenteria, va a poder conocer allí "uno de los símbolos de la resistencia socialista". "Tiene la oportunidad de conocer que nuestra casa de pueblo fue atacada 27 veces en 25 años", ha añadido, y que "jamás abandonamos".

"Que allí mataron a nuestro compañero Vicente Gajate. Que allí acosaron a todos los que se atrevieron a ir en nuestras listas. Y que aun así nunca dejamos de presentarnos, y conseguimos liderar el Ayuntamiento tres décadas", ha sostenido.

Además, ha recordado que "no se entraba en las listas socialistas pagando con dinero, como ocurre en C's", sino que "para entrar en las listas socialistas se pagaba con la libertad propia para ganar la de todos".

"Eso es defender la Constitución y eso es defender la libertad", ha constatado, mientras que no lo es "pasearse cuando los socialistas hemos conseguido que sea un pueblo libre". "Es estar cuando no nos dejaban ser libres a nosotros", ha subrayado.

La dirigente socialista ha señalado que "no es por defender la democracia y la libertad" en Euskadi por lo que han puesto "un cordón sanitario" a los socialistas, sino porque "Rivera quiere afianzar la alianza de Colón, porque comparte objetivos con Casado y Abascal".

"Porque quieren poner fin a un camino de diálogo, de pacto y de cohesión social, que es el que ha demostrado el Gobierno socialista, y el que proponemos para los próximos cuatro años", ha destacado. En este contexto, ha asegurado que "en Euskadi se ha entendido perfectamente ese mensaje" y, por ello, "de forma abrumadora muestran su deseo de que Pedro Sánchez siga al frente del Gobierno", pero ha alertado de que "las derechas pueden volver".

Por ello, ha pedido que el 28 de abril "no se pierda un solo voto" y que "no haya una papeleta socialista que se quede en casa, que no haya pereza, que no haya duda", puesto que "la única manera de que las derechas no gobiernen es que gobierne Pedro Sánchez". "La única manera de que no vuelva el pasado es que sumemos votos socialistas que miran al futuro", ha incidido.

Mendia ha añadido que "la única manera de que no vuelva la confrontación es que sumemos votos socialistas que apuestan por el diálogo" y la "única manera de que no sumen quienes hurgan en el dolor es que sumemos votos socialistas por la pluralidad y la convivencia". "Solo el voto socialista puede hacerlo posible", ha afirmado.

Por su parte Elorza ha apuntado que el PSOE puede "defender, blindar y garantizar con una mayoría amplia", porque su pacto "va a ser con la ciudadanía", derechos sociales como el de las pensiones o que los cuidadores de las personas mayores coticen a la Seguridad Social, se acometa un cambio en la reforma laboral del PP y se acometa "un pacto de Estado" para aprobar una Ley de Educación. "Necesitamos un gobierno serio, con rigor, ético pero sobre todo socialdemócrata".

El candidato socialista ha advertido también de que consultas populares como la del 'Brexit' o la independentista de Cataluña conducen "a la ruptura, crisis de convivencia y confrontación", al tiempo que ha asegurado que los socialistas quieren que haya transferencias a Euskadi y "claro que va a haber", porque "creemos en ellas y queremos un autogobierno desarrollado al cien por cien".

De este modo, ha señalado que son los socialistas los que van a "garantizar" el cumplimiento del Estatuto, del Concierto Económico y el desarrollo y mantenimiento de las libertades para "evitar la recentralización", mientras el PNV habla como "si fueran los dueños de Euskadi" o los "conseguidores".

GOBIERNO "CONDICIONADO"

Elorza también ha alertado de que, "si puede, Ciudadanos va a gobernar con los votos de Vox" y ello supondría tener un Gobierno "condicionado en cada ley por el peso de la extrema derecha", por lo que "no" supondría una "regeneración democrática".

Finalmente, Gasco también ha sostenido que el PSOE "quiere seguir avanzando en derechos" y es "garantía" de cohesión social y diálogo. "Quiero el voto directo", ha señalado, porque "siempre que ha habido un Gobierno socialista en Madrid ha avanzado San Sebastián y Gipuzkoa".