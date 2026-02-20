Miles de personas apoyan en Amurrio a los trabajadores de Tubos Reunidos y Maderas Llodio afectados por 336 despidos

Miles de personas apoyan en manifestación en Amurrio (Álava) a los trabajadores de Tubos Reunidos y Maderas Llodio afectados por 336 despidos - IÑAKI BERASALUCE - EUROPA PRESS

VITORIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han manifestado esta tarde por las calles del municipio alavés de Amurrio, junto a los trabajadores de Tubos Reunidos y Maderas de Llodio, en defensa de los 336 puestos de trabajo amenazados por los ERE presentados por ambas empresas, si bien el expediente de Maderas de Llodio ha sido declarado improcedente por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

La movilización, impulsada por los comités de empresa de ambas compañías y por la plataforma SOS Aiaraldea, ha partido a las siete de la tarde de la rotonda San José de la localidad alavesa tras una pancarta con el texto en euskera 'No les vamos a dejar que nos roben el futuro', seguida de otra que rezaba 'Tubos Reunidos en lucha. No a los despidos' y una tercera de Maderas de Llodio, portada por sus trabajadores.

La movilización ha recabado el apoyo, plasmado en una gran pancarta con el tetxo 'Estamos con vosotros', de una parte importante de los ciudadanos de Aiaraldea, la comarca en la que se ubican la planta de Tubos Reunidos de Amurrio y la empresa Maderas de Llodio.

Familias y empleados de ambas compañías ataviados con su indumentaria de trabajo han recorrido Amurrio enarbolando banderas que llamaban a la lucha por los puesto de trabajo y haciendo sonar sus silbatos.

Con carácter previo a esta marcha conjunta, el comité de empresa de Tubos Reunidos Amurrio ha celebrado otra movilización por la mañana, que ha comenzado en el puente de entrada de la fábrica y ha terminado frente al Ayuntamiento, donde los representantes de la plantilla se han reunido con el alcalde de la localidad, Txerra Molinuevo.