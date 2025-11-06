Muere a los 41 años Amaia Arrazola, ilustradora y autora de 'Wabi Sabi' y 'Totoro y yo'

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ilustradora vasca Amaia Arrazola, autora de los libros 'Wabi Sabi' y 'Totoro y yo', falleció este miércoles en Barcelona a los 41 años, según ha podido saber Europa Press.
Arrazola (Vitoria, 1984), quien comenzó su carrera trabajando como ilustradora y diseñadora en una agencia de publicidad de Madrid, se trasladó a Barcelona en 2010 para ejercer como ilustradora 'freelance' para diferentes marcas e instituciones.
El libro 'Wabi Sabi', publicado en 2018 por Lunwerg Editores, supuso el primer proyecto en el que tanto las imágenes como el texto eran suyos; y más tarde en 2020 publicó con el mismo sello 'El meteorito' y 'Totoro y yo' en 2022.