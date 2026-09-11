Los museos Guggenheim y Bellas Artes de Bilbao lanzan una entrada conjunta a precio reducido a partir del 14 de octubre

Miren Arzalluz y Miguel Zugaza - DAVID DE HARO

BILBAO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los museos Guggenheim y de Bellas Artes de Bilbao han acordado ofrecer una entrada conjunta, que entrará en vigor el 14 de octubre, que permitirá al público visitar ambas pinacotecas en un plazo de cuatro días, a un precio que incorpora un descuento de entre el 20% y el 33%, según el tipo de entrada fijada por el calendario expositivo.

La iniciativa ha sido dada a conocer este viernes en una comparecencia de sus dos directores, Miren Arzalluz y Miguel Zugaza, quienes han destacado que la nueva entrada conjunta refuerza "la complementariedad" de ambas instituciones museísticas para ofrecer, "desde sus diferentes trayectorias y perspectivas" una propuesta artística "cohesionada" y una oferta cultural "inapelable", han subrayado ambos.

A modo de ejemplo las dos entradas de adulto para acceder a ambos museos pasarán de costar 24 euros a 16. Se mantienen las tarifas bonificadas para determinados colectivos y amigos de ambos museos.

La entrada en venta anticipada puede realizarse desde este mismo viernes en las webs oficiales y estarán disponibles en las taquillas de ambos museos desde el 15 de octubre.

(Habrá ampliación)