Nikolai Lugansky aborda el 'Concierto para piano nº3' de Rachmaninoff en su vuelta a la Temporada de Euskadiko Orkestra

Archivo - El pianista Nikolai Lugansky - JB MILLOT/EUSKADIKO ORKESTRA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nikolai Lugansky se enfrenta al 'Concierto para piano nº3' de Rachmaninoff en su vuelta a la Temporada Sinfónica de Euskadiko Orkestra. El músico ruso aborda el "más difícil y virtuoso concierto de la historia del piano" en un nuevo programa de conciertos de la orquesta vasca dirigido por el eslovaco Juraj Valcuha.

Euskadiko Orkestra presenta su noveno programa de la Temporada Sinfónica 2025/26, 'Rachmaninoff / Bartok', cuyos conciertos tendrán lugar los próximos jueves y viernes, 9 y 10 de abril, en el Auditorio Kursaal de San Sebastián; el lunes, 13 de abril, en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria; el martes, 14 de abril, en el Auditorio Baluarte de Pamplona; y el miércoles, 15 de abril, en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

La orquesta vasca ha destacado que el de Nikolai Lugansky y Sergei Rachmaninoff "es un binomio internacionalmente aclamado" y ha señalado que "cada nueva interpretación del pianista ruso de una obra de su compatriota es un acontecimiento, y con Euskadiko Orkestra ya se vivió en 2021 al interpretar la Rapsodia sobre un tema de Paganini".

En su cuarta visita a Euskadiko Orkestra, Lugansky, ganador en 1994 del Concurso Tchaikovsky y uno de los artistas rusos más laureados de las últimas décadas, se enfrentará al 'Concierto para piano nº3', que Rachmaninoff escribió con el objetivo de "exhibir su virtuosismo como intérprete".

La obra estará precedida en el programa del poema sinfónico 'El lago encantado' de Anatoli Liadov, maestro de la generación anterior a la de Rachmaninoff. Ya en la segunda parte, Euskadiko Orkestra se enfrentará al 'Concierto para orquesta' de Bela Bartok.

El director eslovaco Juraj Valcuha, director titular de la Sinfónica de Houston y de la Yomiuri Symphony Orchestra de Tokio, se enfrentará a este nuevo programa de conciertos en su tercera visita a Euskadi.