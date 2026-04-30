Nubes y claros por la mañana, con tormentas y granizo por la tarde este viernes en Euskadi

Previsiones meteorológicas del País Vasco para hoy, día 28
Previsiones meteorológicas del País Vasco para hoy, día 28 - EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 30 abril 2026 20:19
Seguir en

BILBAO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi una evolución hacia la inestabilidad con el paso de las horas. La mañana tendrá nubes y claros y tiempo sereno, pero por la tarde se desarrollarán nubes de tormenta que dejarán chubascos y en algunos lugares pueden ser intensos y pueden ir acompañados de granizo y de rachas fuertes de viento.

Dominarán los vientos del sureste, algo racheados. Subirán las temperaturas diurnas, sobre todo en la zona cantábrica, situándose las máximas en el entorno de los 25 °C.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado