Nubosidad variable y algo de lluvia este martes, con temperaturas diurnas algo más altas

Publicado: lunes, 20 octubre 2025 17:14

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi nubosidad variable y algo de lluvia. Habrá ambiente revuelto, con ratos de alternancia de nubes y claros, y momentos en los que la lluvia podría hacer acto de presencia, siendo esto más probable de madrugada en el interior y cerca de la costa a partir de la mañana.

El viento soplará del sur, predominando el suroeste, con algunas rachas muy fuertes, y por la tarde tenderá a soplar del noroeste. Las temperaturas diurnas serán algo más altas y las mínimas, sin cambios.

