El nuevo LAR Atención Diurna Zaramaga de Vitoria-Gasteiz abrirá sus puertas el 20 de abril con un total de 60 plazas

Presentación del nuevo LAR Atención Diurna Zaramaga - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo LAR Atención Diurna Zaramaga de Vitoria-Gasteiz abrirá sus puertas el próximo lunes, 20 de abril, para ser el más grande de la red, al incorporar un total de 60 plazas y 28 más que irán destinadas solo a comer, dentro de una de las inversiones del 'Plan de revitalización' del barrio que permite aumentar hasta 263 el número de plazas de la capital alavesa, 30 de ellas de fin de semana.

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, el concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, y el viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana, Juan Carlos Abascal, han visitado este lunes el nuevo centro de atención diurna.

Ubicado en el número 1 de la calle Diego de Rojas, ha sido construido en un local de 795 metros cuadrados que durante más de dos décadas ha permanecido en desuso y que ha sido construido y amueblado, gracias a una inversión cercana a 1,5 millones de euros.

Con la apertura de este nuevo recurso de carácter sociosanitario, el Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pasará a contar con una red de seis centros de estas características. El más antiguo, el de Santa María de Olárizu, data del año 2000. Posteriormente, se han ido poniendo en marcha los de Beato Tomás de Zumárraga, Blas de Otero, San Prudencio y Renacimiento, a los que ahora se suma Zaramaga.

Los LAR (Lugar de Atención con Referencia) son un recurso comunitario a los que las personas acuden durante unas horas al día en las que se incluye la comida y el transporte adaptado. Su finalidad es contribuir a mejorar la autonomía y prevenir el deterioro funcional, cognitivo y social. Así, pueden seguir viviendo en sus casas a la vez que se apoya a las familias en los cuidados.

En estos centros se tienen en cuenta las preferencias, capacidades y necesidades de cada persona para que la vivencia del día a día sea gratificante. Se fomenta la relación con las familias, las amistades y la comunidad.

Las destinatarias son personas de 65 o más años que tengan reconocido el riesgo de dependencia o el grado 1 hasta 39 puntos. Las plazas se asignan según la disponibilidad y para solicitar información se debe acudir al servicio social de base correspondiente al domicilio.

El equipo profesional es municipal y multidisciplinar, e incluye responsable-trabajadora social, enfermera, técnicas de cuidados auxiliares de enfermería, fisioterapia, animación sociocultural y personal de apoyo (limpieza y servicios). El Departamento de Políticas Sociales ha destacado que este enfoque "garantiza una atención integral y coordinada".

158 PLAZAS DE COMEDOR

LAR Zaramaga cuenta con dos salas multiusos, otra para actividades de estimulación física, salón de descanso, sala de enfermería, despachos de atención, comedor de 90 metros cuadrados, 'office', tres baños geriátricos, seis aseos, vestuarios y zonas de almacén.

Atenderá a un total de 60 personas en dos turnos, de mañana y tarde, con 30 plazas en cada uno de ellos. Todas ellas comerán en el centro y, además, contará con servicio de comedor para personas mayores de 60 años no usuarias del centro, con 28 plazas distribuidas también en dos turnos.

El Ayuntamiento ha destacado que, con estas 28 nuevas plazas de comedor más las 70 de BIZAN Zaramaga, el barrio tendrá 98 plazas de comedor para mayores, a las que hay que sumar las 60 para usuarios de la atención diurna para un total de 158.

Otra novedad serán los baños geriátricos para personas del barrio. Todos los LAR tienen este tipo de baños para sus personas usuarias, pero lo nuevo en este caso es que estarán abiertos al vecindario mayor del barrio. Pretender ser un recurso innovador dentro del sistema de cuidados, destinado a facilitar la higiene personal a quienes tienen dificultades para realizar esta actividad en su domicilio, con el objetivo de "reducir el miedo o la inseguridad en el baño, así como ofrecerles apoyo profesional en una actividad básica".

"COMPROMETIDA CON LOS CUIDADOS"

La alcaldesa, Maider Etxebarria, ha destacado que LAR Zaramaga "supone un paso importante hacia una Vitoria-Gasteiz más comprometida con los cuidados", ya que el nuevo centro "refuerza la atención a las personas mayores, mejorando su calidad de vida con una atención cercana y profesional que dará respuesta a sus necesidades".

"Es un servicio que, además de beneficiar a las personas usuarias, también servirá de gran apoyo a sus familias, que podrán conciliar con la tranquilidad de saber que sus familiares están bien atendidos. En definitiva, seguimos avanzando en el fortalecimiento de los servicios sociales municipales con los que cuidamos y acompañamos tanto a las personas mayores como a su entorno", ha manifestado.

Por su parte, el concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, ha indicado que "el objetivo principal de centros como este, que apuestan por potenciar el modelo de cuidados, es contribuir al mantenimiento de la autonomía de las personas atendidas, de cara a favorecer su socialización y que puedan permanecer en sus casas y en su entorno de vida habitual, a la vez que apoyamos a las familias en los cuidados".

"La atención que se les ofrece es integral y multidisciplinar, con servicios de transporte adaptado, comedor, higiene personal, terapia ocupacional, atención personalizada y animación. Todo ello muy bien valorado por las personas usuarias", ha resaltado.

Por último, Juan Carlos Abascal, viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana, ha subrayado que la regeneración urbana debe abordarse desde una perspectiva integral. "La regeneración de barrios no puede limitarse a la mera rehabilitación de edificios; sería una respuesta parcial a un problema complejo", ha señalado para defender la necesidad de intervenir también sobre el espacio público y los servicios comunitarios.

"Es imprescindible dotar a Zaramaga de equipamientos comunitarios como este, que generen vida y cohesión social. Sin espacios públicos de calidad, sin servicios que atiendan a jóvenes, familias y mayores, sin equipamientos como el LAR, la inversión se queda en la fachada y no transforma la realidad del barrio", ha explicado.

Esta intervención forma parte de las actuaciones del 'Plan de Inversiones Estratégicas' para la regeneración de barrios del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y responde a uno de los compromisos estratégicos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de actuar en la regeneración urbana, social y ambiental del barrio de Zaramaga.