El nuevo tramo Altza-Galtzaraborda del Topo entrará en servicio el 18 de julio

Visita al nuevo tramo Altza-Galtzaraborda del Topo, que entrará en servicio el 18 de julio - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca, ha anunciado este miércoles que el nuevo tramo Altza-Galtzaraborda del Topo se pondrá en servicio el próximo 18 de julio. De esta manera, por un lado, se acabará con el 'fondo de saco' que es la estación donostiarra de Altza, donde los trenes tienen que 'rebotar' y, por otro, se estrenará la nueva estación soterrada bajo la plaza Gure Zumardia de Pasaia.

Esta actuación permitirá, tras la puesta en servicio del nuevo tramo, desmantelar la antigua terminal y posteriormente eliminar el viaducto que cruza la localidad guipuzcoana.

El anuncio se ha producido en el transcurso de una visita de la consejera, acompañada del viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Páez, el director general de ETS, Antonio López, y el director general de Euskotren, Javier Seoane, a las obras.

Allí, ha adelantado además que, a partir de este jueves, se va a abrir a la ciudadanía parte de la urbanización de la plaza Gure Zumardia, el segmento entre Hamarretxeta y Gelasio Aramburu (antigua Azoka), a falta de la finalización de la zona de los juegos infantiles previstos y de algunas plantaciones que se realizarán en los próximos días por la meteorología de las últimas semanas.

Del segmento entre Eskalantegi y Hamarretxeta, que está muy avanzado, se podrá disfrutar de manera parcial para las fiestas de San Fermín. Asimismo, se ha comenzado la ejecución del edificio de salida de la galería de evacuación de Sasuategi.

EJECUCIÓN

El director de obra ha explicado que se ha terminado la ejecución de vía en placa entre Altza y Galtzaraborda. Así, resta únicamente el tramo más cercano a Galtzaraborda, que es vía sobre balasto. La terminal se encuentra prácticamente terminada y la obra civil ferroviaria finalizará en junio, a falta de colocar la coralina del acceso y varios remates de carpintería metálica, tabiquería en recintos de ventilación y cuartos técnicos.

En cuanto a instalaciones, se están ensamblando las ventilaciones bajo andén así como las de emergencia, situadas en los extremos de la estación. Continúan, asimismo, los trabajos de señalización, al tiempo que se ha comenzado con la colocación de las barras correspondientes a la catenaria rígida.

En Galtzaraborda, por su parte, se ha avanzado en la cimentación de muros y se trabaja tanto en su finalización, como en la losa de transición placa-balasto y la citada vía sobre balasto entre la salida del túnel y la propia estación.

Debido al avanzado estado del proyecto de cubrición existente en este punto, la red llegará en vía única a Galtzaraborda y en los próximos meses se continuará instalando la segunda vía.

García Chueca ha anunciado que la ciudadanía podrá visitar las obras de la estación de Pasaia los días 15, 16, 17 y 18 de junio, para lo que se hará público semanas antes un calendario y el procedimiento para apuntarse.

"Este mismo mes de junio arrancarán las marchas en blanco, es decir, circulaciones de trenes de Euskotren en pruebas, por el nuevo tramo aún por estrenar", ha adelantado la consejera, que ha añadido además que "la gran revolución en superficie para Antxo llegará tras la puesta en servicio de la variante el 18 de julio, porque a partir de entonces comenzaremos los trabajos para desmantelar la estación actual y posteriormente derribaremos el viaducto por el que hoy pasan los trenes".

La puesta en servicio de la variante entre las estaciones de Altza y Galtzaraborda permitirá ofrecer frecuencias de 7,5 minutos en todas las estaciones entre Amara y Pasaia -hasta ahora esa frecuencia existía únicamente hasta Herrera, con 15 minutos de espera en Altza y Pasaia-.