El número de niños que acuden a las citas de salud infantil sube un 25% gracias a los SMS recordatorios de Osakidetza

El Servicio Vasco de Salud ha enviado en un año cerca de 40.000 mensajes y ha logrado citar a más de 15.600 niños y niñas

VITORIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El envío de más de 40.000 mensajes telefónicos por parte de Osakidetza a familias con hijos e hijas de hasta 14 años ha logrado aumentar en un 25% el número de niños y niñas que acuden a las citas programadas de salud infantil.

Con motivo del Día de la Pediatría, que se celebra este miércoles, 8 de octubre, el Departamento de Salud y Osakidetza han reiterado la importancia de la prevención y la promoción de la salud en la infancia y la adolescencia.

Para ello, han animado, a través de un comunicado, a que las familias cumplan con el calendario de las revisiones periódicas establecidas dentro del Programa de Salud Infantil, que contempla acciones hasta que el niño o la niña cumple los 14 años.

Para garantizar el seguimiento, Osakidetza envía desde el pasado año un SMS a las familias con hijos de 6, 8, 10 y 13 años de edad para recordarles que deben coger cita, una iniciativa con la que ha logrado aumentar la adherencia al programa en torno a un 25%.

Los equipos de Pediatría encargados del seguimiento de la población pediátrica han detectado que a partir de los 6 años se reduce la adherencia a dicho programa, de ahí que desde el pasado año Osakidetza envíe un SMS recordatorio a las familias con hijos o hijas de 6, 8, 10 y 13 años que, pasados seis meses desde que tendrían que haber acudido a la revisión, no lo han hecho aún.

Los mensajes se han enviado entre marzo de 2024 y marzo de 2025, han sido un total de 39.231 mensajes, y los resultados se consideran "satisfactorios", ya que hasta septiembre de este año se ha logrado citar a más de 15.600 niños y niñas, que sin el envío de este mensaje probablemente no hubieran acudido a la revisión correspondiente. Esta cifra supone un 25% de citas más respecto al mismo periodo del año anterior, en el que no se envió este recordatorio.

Osakidetza ha desplegado el Programa de Salud Infantil (PSI), un documento que establece acciones comunes en todos sus centros de salud de Atención Primaria, con actividades sanitarias dirigidas a cuidar la salud de la población infantil, en función de la evidencia científica.

Dicho documento fija, entre otras cuestiones, un calendario de visitas estandarizado y por edades; las actividades que se deben realizar en cada una de las visitas; las y los profesionales que intervienen en cada actividad y el tiempo que deben dedicarle.

UN PROGRAMA "FUNDAMENTAL"

Osakidetza ha explicado que el PSI es "una herramienta fundamental" para garantizar una adecuada salud en la población infantil, bien previniendo la aparición de enfermedades o bien detectándolas de forma precoz para que se pueda hacer un abordaje temprano.

A través de este programa, se incide en aspectos clave como los relativos a la alimentación, el adecuado desarrollo motor o cognitivo, la detección temprana de enfermedades a través de cribados así como los aspectos emocionales. Para ello, resulta fundamental acudir a las revisiones y controles periódicos que están indicados en la Cartilla de Salud Infantil.

Además, en este Día de la Pediatría, Osakidetza incide especialmente en la prevención y el cuidado de la salud en la etapa prenatal y en los meses posteriores al nacimiento, en lo que se conoce como los mil primeros días de vida -desde la gestación hasta los 2 años-, un periodo decisivo en el que se establecen las bases de la salud, el desarrollo cerebral, la inmunidad y las capacidades emocionales.

En esta etapa, la nutrición materna, el entorno emocional, el vínculo afectivo y las condiciones sociales del entorno familiar influyen directamente en la salud a largo plazo.

En este periodo destaca la importancia de la figura de la matrona durante el embarazo, que orienta sobre una alimentación equilibrada, lactancia, salud mental, vínculo prenatal y preparación para el parto, y también observa posibles situaciones de vulnerabilidad que requieren una atención más integral.