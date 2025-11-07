Las obras de la Variante Sur Ferroviaria de Bizkaia comenzarán antes de que finalice 2025, según el Gobierno Vasco

BILBAO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco comenzará las obras de la Variante Sur Ferroviaria de Bizkaia antes de que finalice 2025, según ha anunciado en el Parlamento vasco este viernes la consejera Susana García Chueca.

Según ha afirmado Chueca, se trata de "una obra compleja" pero ha indicado estar "más cerca que nunca de lograr el objetivo de sacar los trenes de mercancías de la Margen Izquierda, unidades procedentes del puerto que ahora tendrán su red diferenciada".

Así, próximamente comenzará la ejecución de las obras del primer tramo, que transcurre íntegramente por el municipio de Ortuella, a través de Euskal Trenbide Sarea por encomienda del Gobierno central.

Dicho encargo incluye tanto el proyecto de la primera fase como el desarrollo de las obras de los siete tramos en los que se divide y que discurren entre el túnel del Serantes y Olabeaga, así como el proyecto de la segunda fase que llegará hasta Arrigorriaga.

MÁS DE 480 MILLONES

La primera fase de la Variante Sur Ferroviaria conectará el túnel del Serantes (ya ejecutado) con la red ferroviaria del barrio de Olabeaga de Bilbao, "lo que facilitará un nuevo acceso al Puerto de Bilbao para tráfico mixto que evitará el paso de las mercancías por los núcleos urbanos situados en la margen izquierda del Nervión", han detallado. Esta primera intervención, la más larga dentro de la primera fase con 3,2 kilómetros, tiene un presupuesto de 100,6 millones de euros.

El primer tramo de las obras que se circunscribe a los límites municipales de Ortuella fue adjudicado la pasada primavera a la UTE formada las constructoras Comsa, Azvi, Iza y Campezo, y cuenta con un plazo de ejecución de 38 meses. De esta manera, tras completar los trámites administrativos pertinentes, las obras comenzarán antes de fin de año.

El tramo de Ortuella se iniciará con un falso túnel de 385 metros que da continuidad al ya construido túnel del Serantes. A partir de ese punto se desarrolla en túnel de vía doble de ancho mixto -ibérico y estándar- de 736 metros, que dará paso a una caverna que alberga la separación de la vía doble en dos ramales de vía única.

A partir de este punto se prevé la ejecución de un túnel de vía única de 1.440 metros de longitud y que finalizará en la caverna de conexión con el tronco de altas prestaciones de la Variante Sur Ferroviaria (Serantes - Olabeaga), diseñado para tráfico de viajeros y de mercancías, en ancho mixto y vía doble.

Este último segmento del primer tramo de la VSF tiene una longitud de 620 metros y se desarrolla íntegramente en túnel en mina. La obra licitada incluye también la construcción de dos salidas de emergencia y una galería peatonal, entre otras instalaciones.

Euskal Trenbide Sarea ha adjudicado ya el servicio de apoyo a la dirección de las obras del primer tramo de la obra a la ingeniería Fulcrum, con un presupuesto de 2,6 millones de euros, y un plazo de 42 meses para el control diario de las obras durante toda su ejecución.

Los proyectos y la construcción de la Variante Sur Ferroviaria están recogidos en el convenio de colaboración entre el Gobierno central, el vasco y Adif firmado en 2017. El convenio divide la obra en dos fases, con encargo al Gobierno vasco para la redacción de los proyectos constructivos y para la ejecución de las obras de plataforma de la primera fase y con el mandato al Ejecutivo vasco de redactar el estudio informativo de la segunda.

El mismo acuerdo recoge que el coste de los trabajos, de 484,7 millones solamente en la primera fase, los adelantará el Gobierno Vasco y se compensará vía minoración del Cupo a pagar por la Comunidad Autónoma de Euskadi al Estado, han detallado.

Esta nueva conexión pondrá en relación directa al Puerto de Bilbao con Europa a través de la Red Transeuropea de la que forma parte el Corredor Atlántico, al generar una conexión en ancho estándar (internacional) que evitará el transbordo en la frontera con Francia.