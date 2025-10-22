Operarios de las obras de un parque de Vitoria hallan restos arqueológicos durante la excavación

El Ayuntamiento paraliza parcialmente las obras de Judimendi hasta conocer el alcance y naturaleza de los hallazgos

VITORIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha paralizado de forma parcial las obras de renovación del parque de Judimendi tras el hallazgo de restos arqueológicos durante los trabajos de instalación de los nuevos juegos infantiles.

Las obras comenzaron a finales del mes de agosto con el objetivo de renovar este espacio verde, incorporando nuevos juegos infantiles, una tirolina y un área canina, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En estos momentos, se estaban llevando a cabo los trabajos de colocación de la tirolina y otros juegos y otros junto al bar del parque. Sin embargo, este lunes los operarios que trabajaban en la zona más alejada del bar, donde se ubicarán algunos juegos infantiles, localizaron restos óseos durante las labores de excavación.

Inmediatamente, el Ayuntamiento activó el protocolo previsto para estos casos y contactó con el Servicio de Arqueología de la Diputación Foral de Álava.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha explicado que los técnicos de la Diputación están recabando información para determinar el origen exacto de los restos.

Artolazabal ha señalado que, como medida preventiva, el área afectada se ha vallado y cubierto con una lona para proteger los restos y garantizar la seguridad, mientras continúan las labores de excavación y análisis.

La concejala ha indicado que en esa parte del parque, las obras permanecerán paralizadas hasta conocer el alcance y naturaleza de los hallazgos, mientras que en el resto de zonas, los trabajos continúan con normalidad.

El Ayuntamiento mantiene la coordinación con la Diputación Foral de Álava para seguir los pasos que determinen los técnicos especialistas y actuar conforme a las indicaciones del Servicio de Arqueología.