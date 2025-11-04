El Orfeón Donostiarra regresa a la Philharmonie de París junto a Le Cercle de l'Harmonie bajo la dirección de Rhorer

El Orfeón Donostiarra regresa a la Philharmonie de París junto a Le Cercle de l'Harmonie - ORFEÓN DONOSTIARRA

SAN SEBASTIÁN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Orfeón Donostiarra actuará este martes en la Philharmonie de París, una de las salas más prestigiosas de Europa, en un concierto junto a Le Cercle de l'Harmonie bajo la dirección de Jérémie Rhorer, uno de los directores más reconocidos por la crítica francesa.

El coro vasco interpretará dos grandes obras del repertorio universal: la Alt-Rhapsodie de Johannes Brahms y el Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart, junto a la reconocida formación Le Cercle de l'Harmonie.

Es la tercera vez que el Orfeón Donostiarra canta con esta orquesta bajo la batuta de Jérémie Rhorer y la cuarta vez que el director dirige a la agrupación coral donostiarra.

El concierto contará con la participación de un elenco internacional de solistas integrado por la soprano Axelle Fanyo, la mezzosoprano Agnieszka Rehlis, el tenor Werner Güra y el bajo Guilhem Worms.

"Cantar en la Philharmonie de París supone un reconocimiento a la trayectoria del Orfeón y una oportunidad de seguir compartiendo la excelencia coral vasca en los escenarios más emblemáticos del mundo", ha señalado Antxon Elósegui, presidente del Orfeón Donostiarra.

La participación del Orfeón Donostiarra en esta cita consolida su proyección internacional y refuerza su vinculación con las grandes orquestas y directores europeos.

La agrupación, fundada en 1897, ha actuado en algunos de los auditorios más prestigiosos del continente y mantiene una intensa agenda de conciertos que combina proyectos sinfónico-corales con iniciativas de carácter social y educativo.