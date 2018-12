Organizan una "quedada runner" en Bilbao en recuerdo de Laura Luelmo y para reivindicar poder "correr libres y solas"

Publicado 18/12/2018 10:33:11 CET

La periodista y 'runner' Begoña Beristain ha organizado para este viernes, 21 de diciembre, una "quedada runner" en Bilbao en recuerdo de Laura Luelmo, profesora asesinada en Huelva cuando salió a correr, y para reivindicar que las mujeres puedan "correr libres y solas".

En declaraciones a Europa Press, Begoña Beristain ha explicado que la iniciativa ha surgido de su "indignación" tras conocer la muerte de Laura Luelmo. "Yo soy una mujer que corre, que estoy en contacto con muchas mujeres que corren y sé que una de nuestras preocupaciones es planificar nuestros entrenamientos, para procurar no ir a horas en las que haya poca gente o por zonas oscuras, siempre un poco condicionando lo que hacemos por miedo a que te pase algo", ha indicado.

Por ello, ha afirmado que, tras lo ocurrido con Laura Luelmo, "es muy fácil para nosotras ponernos en su pellejo y decirnos: he salido a andar, a correr o a lo que sea, y como no lo he hecho acompañada, he tenido este peligro y el resultado ha sido que me han matado".

Beristain ha señalado que "hay muchas iniciativas para correr en grupo para no tener miedo y hombres que se ofrecen para correr con nosotras", pero "lo que no queremos es que nos tutelen", sino que queremos correr "libres y solas" y "no encerrarnos en un gimnasio y correr en una cinta para estar en un entorno seguro y que no nos pase nada".

Según ha dicho, "conociendo muchas historias de mujeres a las que les han pasado cosas, era el momento de salir a la calle y decir que la calle también es nuestra", porque a las mujeres les ha "costado mucho ganarse" la calle y, ahora, "no vamos a permitir que nos lo robe". "Yo siento que nos están robando la calle, siento que teníamos ese espacio para hacer kilómetros cómo y por donde nos dé la gana, pero, de repente, el miedo vuelve a paralizarnos y nos vuelve a meter en casa", ha denunciado.

Tras reiterar que la iniciativa surge "de la rabia y de conocer muchas historias de mujeres que se sienten acosadas cuando corren", ha hecho un llamamiento a participar en la carrera este viernes, a partir de las siete de la tarde.

El recorrido "simbólico", abierto a "mujeres, hombres, gente que corre y gente que no corre", partirá del Museo Guggenheim para llegar al Museo Marítimo y volver al punto de partida, y servirá como "homenaje a Laura y reivindicación", ha concluido Beristain.