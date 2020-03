Ortuzar advierte a Elkarrekin Podemos: "Si en Euskadi no podemos, en Madrid tampoco podemos"

VITORIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha criticado este sábado que la candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, tenga como "prioridad" quitar al PNV del Gobierno Vasco, cuando los votos del PNV han servido para que Pablo Iglesias "pasee el maletín de vicepresidente del Gobierno español". "Si en Euskadi no podemos, en Madrid tampoco podemos", ha advertido.

En el acto de presentación de las candidaturas a las elecciones a la Lehendakaritza el próximo 5 de abril celebrado en Vitoria, Ortuzar ha advertido de en esta cita con las urnas "está en juego es Euskadi" porque se decide "quiénes van a gestionar las cosas que de verdad afectan a vascas y vascos". "Si uno sigue esta precampaña parecería que volvemos a votar por quién se sentará, no sé cuándo, en La Moncloa", ha criticado.

En este sentido, ha afirmado que el PP está "nombrando a dedazo limpio candidatos y candidatas por orden de cercanía al muro de la extrema derecha", mientras que en Podemos Euskadi se presenta "la candidata oficial de Madrid y rebelde en Euskadi, que reivindica como su principal valor para optar a la Lehendakaritza es tener el apoyo de Pablo Iglesias".

También ha criticado que la candidata de Podemos Euskadi, Miren Gorrotxategi, tenga como "prioridad" quitar al PNV del Gobierno. "Dice que no somos dignos de estar ahí, aunque la mayoría de la ciudadanía vasca así lo quiera. Nuestros votos sí valen para que su líder político pasee el maletín de vicepresidente del Gobierno español, pero no podemos estar al frente del Gobierno Vasco aunque tripliquemos o cuadrupliquemos su número de votos. Si en Euskadi no podemos, en Madrid tampoco podemos", ha advertido.

CRÍTICAS AL PSE

Respecto al PSE, ha criticado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "está prometiendo el oro y el moro para que su candidata en Euskadi entre en escena", y ha acusado a la izquierda abertzale de hacer campaña en Euskadi "usando como baza principal sus supuestos acuerdos con el PSOE de las Cortes Españolas". "Menos mal que está el PNV porque, si no, esto parecería un sketch de 'Vaya Semanita'", ha ironizado.

Ortuzar ha defendido que el PNV es "la única opción seria y realista para dirigir Euskadi" porque "ni el PP de Casado con su procónsul Iturgaiz, ni el Podemos de Iglesias con su camarada Gorrotxategi,

ni las promesas de Pedro Sánchez para aupar a su delegada Mendia, son alternativa" para Euskadi.

"Tampoco lo es una izquierda abertzale con una crisis de identidad tan grande que su única obsesión es quitar al PNV aunque para ello deba pactar con quienes no reconocen que Euskadi es una Nación", ha criticado.

(Habrá ampliación)