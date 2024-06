Ortuzar afirma que PNV ha mantenido "siempre" la reivindicación nacional" en la UE: "Los conversos a la cola", advierte

Urkullu destaca que defienden la paz, la memoria, los derechos humanos y la convivencia, desde Bruselas, y desde cada uno de los pueblos vascos



BILBAO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado este lunes en Gernika que su partido ha mantenido "siempre" la reivindicación nacional" de Euskadi en la UE y ha criticado que ahora EH Bildu les quiera "disputar ese papel" y enviar "un embajador vasco" a una Europa en la que "hasta hace tres días no creían". "Bienvenidos sean pero, los conversos a la cola", ha advertido.

El un acto político, en el que también han intervenido el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y la cabeza de lista de la formación jeltzale y de la Coalición CEUS, Oihane Agirregoitia, el líder jeltzale se ha mostrado convencido de que "pocos sitios habrá en Europa como Gernika para poder explicar para qué nació y con qué fines la Unión Europea", ya que "el primer objetivo" de sus fundadores era que "lo que trágicamente había vivido Gernika, no se volviera a repetir en suelo europeo". "Una de las principales misiones y deseos que encerraba la unión de Europa en su inicio era ser agente de paz, de prosperidad y de justicia social", ha añadido.

Por ello, ha afirmado que Gernika "es un buen lugar" para que el PNV se reivindique como "un partido europeo y europeísta, un partido por la paz y pacifista". "PNV, el partido que quiere una Europa en paz en la que Euskadi reafirme su identidad nacional", ha defendido.

Según ha recordado, "el Lehendakari Agirre, Landaburu, Irujo o Leizaola", vieron "en ese embrión europeo, la solución a la falta de libertades democráticas y nacionales que vivía nuestro país bajo la dictadura franquista" y Europa "para ellos, era sinónimo de libertad".

A su juicio, 80 años después "se puede ver la botella medio llena o medio vacía", pero "Europa es hoy el espacio del mundo en el que mejor se vive, en el que hay menos desigualdades, en el que se garantizan mejor los derechos civiles y sociales de la ciudadanía, en el que la democracia está más consolidada".

Según ha dicho, Europa lleva 80 años "siendo agente activo de la Unión de Europa" y "a lo largo de este tiempo siempre ha estado arrimando el hombro en favor de Europa y manteniendo viva la reivindicación nacional de Euskadi". "Ahora llegan otros a querernos disputar ese papel. Bienvenidos sean si su ánimo de verdad es favorecer esa Europa unida en la que hasta hace tres días no creían. Pero, como decía Irujo: los conversos a la cola", ha agregado.

En alusión a EH Bildu, ha indicado que "resulta que ahora son ellos los que van a mandar un embajador vasco" a Bruselas, "ahora, en 2024", recordando que Eskadi "tiene embajada en Bruselas, tiene Delegación Oficial en Bruselas, desde hace 30 años".

"Tras un largo pulso con el Gobierno español, en el que el Tribunal Constitucional nos dio la razón, conseguimos que la presencia del Gobierno Vasco tuviera rango de Delegación Oficial. Y, por si no se acuerdan, porque sufren amnesia selectiva con algunas cosas del pasado, les voy a recordar que la actual sede de la delegación vasca en Bruselas se inauguró un 6 de febrero de 1996", ha añadido.

Según ha subrayado, entonces él mismo era secretario general de Acción Exterior del Gobierno Vasco y, entonces, el Lehendakari Ardanza estaba "dispuesto a lanzar aquella delegación como un símbolo de Euskadi en Europa y en el mundo". "¿Y que pasó? Pues que unas horas antes de la inauguración, ETA mató al socialista Fernando Múgica Herzog en Donostia. Un atentado que conmocionó a Euskadi y a la política. El Lehendakari tuvo que regresar a toda prisa a Donostia y aquel luctuoso acontecimiento deslució totalmente los actos de Bruselas", ha proseguido.

Ortuzar ha añadido que, quienes se permanecieron en Bruselas, tuvieron que "hacer frente a una manifestación de protesta violenta de un grupo de la entonces Herri Batasuna que quisieron reventarnos la ceremonia de inauguración". "Esa fue la aportación de este mundo al lanzamiento de la 'embajada' vasca en Bruselas. Con estos antecedentes no me extraña que no quieran acordarse de que Euskadi ya tiene sede oficial en Bruselas", ha reprochado.

En este punto, ha afirmado que la delegación "lleva 30 años allí trabajando a favor de Euskadi, a pesar de los palos en las ruedas que le pusieron y le han puesto hasta hace nada los que ahora quieren ser embajadores de Euskadi cuando ayer se oponían a la presencia oficial vasca en Bruselas y se oponían frontalmente a la misma existencia de la Unión Europea". "Euskadi, afortunadamente ya tiene quien le defienda en Bruselas", ha advertido.

Además, ha indicado que en esta campaña "parece que todo el mundo quiere dar gato por liebre" y ahora "resulta que el PP va a ser el garante de la Europa del futuro porque, supuestamente, van a ser la primera fuerza". "Eso sí, están planeando apoyarse en la ultraderecha para hacer el gobierno europeo. Incompatible", ha indicado.

Por otra parte, ha afirmado que el PSOE "se presenta como la alternativa 'zurda'" cuando en la pasada legislatura en el Parlamento Europeo "han coincidido con el PP en más del 80% de las votaciones".

A su juicio, Euskadi "merece mejores personas para defender sus posiciones en Bruselas", gente que sepa hacer crecer Europa y Euskadi y defienda allí" sus intereses.

URKULLU

Por su parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha puesto en valor la trayectoria y compromiso "firme" del PNV. "Defendemos la paz, la memoria, los derechos humanos y la convivencia, desde Bruselas, desde todos y cada uno de los pueblos de Euskadi, desde Gernika", ha asegurado el lehendakari.

"Aquí tenemos el ejemplo del Parque Europa, donde plantamos retoños de árboles que son también símbolo universal, como se planta el roble de Gernika en todo el mundo", ha relatado, para añadir que "Europa nación como garantía de la paz debe seguir siendo" el propósito que defiende el PNV.

Tras apuntar que "nos corresponde defender el autogobierno, porque también en Europa se toman decisiones y se adoptan recursos que nos afectan", ha instado a defender y promover también la democracia, las libertades y los derechos humanos en Europa, "en nuestra propia casa". "La extrema derecha, la demagogia, los populismos y extremismos de todo signo se retroalimentan. Su estrategia consiste en provocar primero y buscar, acto seguido, la acción y reacción. Cuanto peor mejor; cuanto más malestar e inestabilidad mejor", ha advertido.

En este punto, ha recordado que Euskadi también ha sufrido y sigue sufriendo la aplicación de esta misma estrategia. "Debemos ser dique de contención de los extremismos y populismos, de la demagogia y el cortoplacismo", ha subrayado.

Por ello, ha defendido una vía "central y centrada" en el Gobierno Vasco, en el Congreso y Senado, y en el Parlamento Europeo. "Las Elecciones europeas son clave para proteger las libertades democráticas y los derechos fundamentales frente a populismos y extremismos. Esta es la utilidad y el sentido del voto al PNV", ha manifestado.

AGIRREGOITIA

En la misma línea, Agirregoitia ha incidido en que las mujeres y hombres del PNV creen en la paz y en la democracia. "Siempre defenderemos los derechos humanos y denunciaremos cualquier agresión, ante Putin y Netanyahu, y también ante Hamás", ha asegurado.

En este sentido, ha destacado que "si algo ha demostrado esta guerra de agresión de Rusia a Ucrania es la necesidad de Europa de ser soberana estratégicamente". "Europa debe eliminar las actuales dependencias que tiene de terceros países, no puede depender de Estados Unidos, de China o de países emergentes. Necesitamos autonomía estratégica en alimentos, seguridad, materias primas estratégicas, tecnología, energía... Soberanía estratégica de la Unión basada en la protección de sus ciudadanas y sus ciudadanos", ha explicado.