Ortuzar defiende en Bruselas que hay mimbres para construir una Europa más federal y democrática "que sume identidades"

En el 20 aniversario del PDE, llama a "conjurar el peligro de la polarización y el populismo, volviendo a mirar al centro"

BILBAO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha defendido este viernes en Bruselas que, "pese a las dificultades", hay mimbres para construir una Europa más federal y democrática "que sume culturas, lenguas e identidades". Además, ha llamado a "conjurar el peligro de la polarización y el populismo, volviendo a mirar al centro".

Ortuzar ha encabezado una delegación jeltzale que ha asistido al encuentro político que el Partido Demócrata Europeo (PDE) ha organizado en el Autoworld de Bruselas, en pleno Parque del Cincuentenario, para celebrar el 20º aniversario de su constitución.

El líder del PNV se ha desplazado a la capital de la UE, junto al burukide responsable del Área de Acción Exterior, Mikel Burzako; la eurodiputada, Oihane Agirregoitia; la secretaria del Euzkadi Buru Batzar, Mireia Zarate; la número dos en la lista jeltzale en las elecciones europeas del pasado 9 de junio, Aitana Agirre; y el secretario adjunto del PDE y referente histórico de la Acción Exterior de la formación nacionalista vasca, José Mari Etxebarria.

Bajo el lema 'The centre is the answer' (El centro es la respuesta), el Partido Demócrata Europeo ha conmemorado su efeméride con un acto en cuyo transcurso ha dado a conocer su nuevo logo, que pasará a estar presidido por la palabra 'Democrats' y que añade a su clásico azul europeísta el color naranja.

En declaraciones previas a su intervención en el cónclave, Ortuzar, vicepresidente del PDE, ha recordado que los jeltzales estuvieron "desde el minuto uno en el surgimiento" de este partido europeo, en su momento impulsado por Romano Prodi, François Bayrou, Francesco Rutelli y por Josu Jon Imaz (PNV), que "nacía con voluntad de sustituir o de hacer de bisagra entre los dos grandes polos de derechas y de izquierdas en Europa".

"Veinte años después, esa polarización que entonces ya preveían aquellos líderes políticos, es hoy mucho más grave y más peligrosa para el futuro de Europa. Y hemos venido hoy aquí precisamente a conjurar ese peligro de polarización y de populismo, precisamente volviendo a mirar al centro", ha señalado.

Convencidos de que "Europa tiene que mirar al centro", ha destacado que el PDE lleve en su logo la palabra 'Demócrats', "una buena definición para un momento político" en el que la UE "necesita más democracia, más políticas centristas y centradas". También cree que se tiene que abordar una mayor reflexión para ver cómo se puede conseguir, "desde la democracia, una Europa más unida y más fuerte".

El líder jeltzale ha lamentado que, hace 15 días, el PP y el PSOE fueran a Bruselas "a escenificar sus peleas estatales, sus peleas de Madrid", en referencia a su disputa por la gestión de la catástrofe provocada por la Dana en Valencia y a la polémica sobre el nombramiento de la socialista Teresa Ribera como comisaria de la UE, al que se opusieron los populares españoles.

"Creo que hicieron un flaco favor a la imagen del Estado español en Europa e hicieron un flaco favor también a la imagen que las instituciones europeas deben trasladar a la ciudadanía", ha reprochado, para recordar que se retrasó la Constitución de la Comisión Europea.

APOYO DEL PNV A EUROPA Y SUS INSTITUCIONES

Andoni Ortuzar ha dicho que, por contra, el PNV se ha trasladado a Bruselas a "apoyar a Europa, a las instituciones europeas, a esta Comisión que ahora inicia su andadura". "Creemos que hay que aprovechar el momento. A pesar de las dificultades, hay mimbres para avanzar en una Europa más federal, más unida, más democrática, con más derechos para la ciudadanía y una Europa que haga honor a su lema de 'Unidos en la diversidad'", ha destacado.

Por ello, ha dicho que confía en que la UE tenga "fortaleza" para "saber unir las culturas, las lenguas y las identidades de los pueblos que la componen".

Andoni Ortuzar cree que esta legislatura europea será de "de geometría variable en todas las direcciones". "Vamos a ver votaciones distintas a la de legislatura pasada porque la aritmética es muy terca y hay que sumar mayorías. La fragmentación que ha salido de las urnas de las elecciones europeas, que tenemos que aceptar porque es la voluntad de la ciudadanía, nos obliga a todos a que, para que salgan cosas y no se separen las instituciones, hay que hacer un esfuerzo de diálogo, concertación y acuerdo político", ha indicado.

En su opinión, "no suele ser bueno poner líneas rojas" y ha asegurado que su partido es "más de poner líneas verdes que rojas", pero ha admitido que alguna sí tiene. "Nosotros no vamos a colaborar con nadie que pretenda desmantelar Europa, con quien pretenda construir murallas para que Europa quede aislada y no pueda entrar migración. No vamos a contribuir a retroceder en los avances de la UE y de los derechos civiles de los que nos hemos dotado", ha aseverado.

Ortuzar ha dicho que, al parecer, hay "algunas posiciones de algunos estados que parece que van a ir por ahí". "Por ahí no nos van a encontrar, pero para todo lo demás, creo que el PNV y el grupo demócrata va a estar dispuesto a hablar con todo el mundo", ha declarado.

La posición de la formación jeltzale, según ha aclarado, dependerá "de lo que propongan" y no tanto de quién lo haga, en referencia a la derecha europea. "Europa la tenemos que construir entre todas y todos, no podemos excluir a una parte tan importante, que ha tenido unos resultados tan importantes en estas elecciones, pero lo que no puede ser es que sea para retroceder. Nosotros para avanzar, vamos a estar dispuestos a hablar con todo el mundo, para retroceder, no", ha insistido.

MERCOSUR

El presidente del EBB se ha referido, asimismo, al acuerdo entre la UE y Mercosur de crear la mayor zona de libre comercio del mundo tras 25 años de negociaciones, y ha destacado la importancia que dan a las relaciones políticas y económicas con América.

Para Andoni Ortuzar, Europa debe abrirse a otras realidades y tiene que hacer una política "atrevida" porque siempre ha sido un agente principal en el mundo y, en este momento, en la guerra comercial entre China y EEUU, se debe reivindicar el papel de la UE.

Sobre el impacto que este acuerdo pueda tener en la economía vasca, ha explicado que "todo acuerdo comercial tiene pros y contras, afectados a favor y en contra". "Lo que hay que ver es la capacidad que tenemos desde Europa de equilibrar las relaciones económicas, los flujos económicos de ida y vuelta para que, si algunos sectores se sienten perjudicados o el desarrollo de esos acuerdos les trae pérdidas, se puedan compensar de otra manera", ha manifestado.

Según ha subrayado, Europa "siempre ha sabido articular la política agrícola común, soluciones a los problemas que se daban", y espera que esta vez también sea así.

INTERVENCIÓN DE AGIRREGOITIA

Por su parte, la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, también ha tomado la palabra en el debate sobre los objetivos de los demócratas en la legislatura. "Estos seis primeros meses me reafirman en tres cosas: no podemos dar por garantizada la democracia ni los valores europeos, ni fuera ni dentro de la UE; Europa tiene que aprovechar sus fortalezas y una de ellas, viniendo de un país como Euskadi, es sin duda la diversidad de los pueblos, cuyo respeto es vital para construir una Europa cohesionada y vertebrada; y necesitamos una Europa fuerte y unida porque los desafíos nos obligan a actuar sin perder ni un minuto", ha asegurado.

La representante jeltzale ha apostado por "recuperar y fortalecer el sentimiento de pertenecía al proyecto de Europa". "El PNV ha sido un partido europeísta desde sus inicios y siempre ha apostado por el marco europeo para crecer como nación, para crecer como pueblo y como sociedad", ha concluido.