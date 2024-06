Ortuzar dice que un "verdadero continente europeo" debe saber "dar cobijo" a "diferentes realidades y naciones"

Destaca que en CEUS son "descaradamente pro-europeístas" cuando parece que está "más en boga las fuerzas de ultraderecha y el euroescepticismo"



BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB de EAJ-PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que un "verdadero continente europeo" tiene que saber "dar cobijo" a las "diferentes realidades, pueblos, naciones y comunidades que lo componen" y ha dicho que "la voz de Euskadi tiene que estar presente en Bruselas y para eso hay que votar".

Ortuzar, en declaraciones previas antes de participar este sábado en Barcelona en un acto político organizado por Treballem per Catalunya en el marco de la campaña de las elecciones europeas, ha dicho que, en estos comicios, los ciudadanos europeos "se juegan su futuro, se juegan quien les gobierne".

Según ha dicho, hay "una falsa leyenda de que Europa no está cerca, que no influye en nuestras vidas y que no sirve para nada", pero "la realidad es que el 80% de las decisiones que afectan a nuestra vida ya se toman en las instituciones europeas, en Bruselas, en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea".

El dirigente del PNV, partido que concurre a las elecciones europeas del 9 de junio en la Coalición Europa Solidaria (CEUS), ha puesto el acento en que "se juega el futuro y la representación de las naciones y de las comunidades que componemos la coalición".

"Nosotros somos una coalición vasca, canaria, balear, que ha tenido adhesiones en Cataluña, en Galicia y en otros puntos del Estado, tenemos una visión periférica del Estado y somos descaradamente pro-europeístas en un momento en el que parece que está más en boga las fuerzas de ultraderecha y el euroescepticismo", ha apuntado.

Ortuzar ha apostado por una Europa "más fuerte, más soberana, más abierta hacia afuera para quienes quieran venir puedan venir de manera ordenada" y también "abierta hacia adentro para que realidades como Euskadi, Cataluña, Canarias y Galicia puedan tener su propia voz y puedan defender directamente sus intereses en Europa".

El dirigente jeltzale ha considerado compatible "hacer una Europa más fuerte, más unida y con más competencias en la que los Estados vayan difuminándose y esos egoísmos estatales vayan dando paso a un verdadero ánimo de ciudadanía europea, de continente europeo" con "saber dar cobijo a las diferentes realidades, pueblos, naciones y comunidades que lo componen".

En esa línea, Andoni Ortuzar ha defendido un continente europeo que "tiene que ser agente de democracia, de paz, de desarrollo y de respeto a los derechos humanos". "En un momento en el que el mundo está pasando por problemas, por incertidumbres y por conflictos bélicos, Europa tiene que ser un faro de paz y de respeto a los derechos humanos, y tiene que tener, por tanto, una política exterior muy potente", ha considerado.

Al mismo tiempo, ha remarcado que un "verdadero" continente europeo "tiene que saber dar cobijo a las diferentes realidades, pueblos, naciones y comunidades que lo componen" porque el lema de Europa es "Unidos en la diversidad" y "la diversidad de Europa también está en Euskadi, en Cataluña, en Canarias, en Baleares y en tantas y tantas naciones y regiones que la componemos".

Por ello, ha dicho que el eje prioritario de la coalición es que Europa "tiene que ser más permeable a nuestras realidades y a nuestras lenguas" y ha recordado que el PNV es partidario de la oficialidad del catalán, de la euskera, del gallego, en las instituciones europeas.

Según ha dicho, Europa "se debe construir desde abajo hacia arriba, imperando el principio de subsidiariedad y que desde abajo, los que estamos más cerca de los ciudadanos, podamos hacer llegar la voz de la ciudadanía a Bruselas". En el fondo, ha dicho, defienden "más y mejor Europa y una Europa más plural y más diversa".

PARTICIPACIÓN

Ante las encuestas que apuntan a una baja participación, por debajo del 50%, en las elecciones europeas, que, en esta ocasión, no coinciden con otros comicios, Ortuzar ha recordado que, hace diez años, cuando también se celebraron en solitario, "hubo una participación muy baja".

Además, ha señalado que llegan "después de un ciclo electoral, tanto en Euskadi como en Cataluña, intenso, que puede pillar a la ciudadanía un poquito cansada de la política". Además, ha reconocido que "con tanto ruido como hay en Madrid", la ciudadanía "probablemente esté lejana a lo que está sucediendo y lo que se está jugando hoy en día en estas elecciones".

Para Ortuzar, una baja participación sería "una pena" porque estas elecciones "son muy importantes para el futuro de Europa, de catalanes y de vascos", por lo que ha animado a la gente a participar. "La voz de Euskadi, la voz de Cataluña, la voz de Canarias, tiene que estar presente en Bruselas y para eso hay que votar", ha reiterado.