Ortuzar (PNV), "absolutamente dolido", replica a Otxandiano que ni ETA ni la IA han asumido "su responsabilidad"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que ha sentido "una profunda decepción" y hasta "dolor" por las palabras del candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, que el mismo día en el que se juzgaba el asesinato del concejal del PP Manuel Zamarreño, aseguró que ETA "ha asumido toda su responsabilidad política", pero no aquellos que recurrieron al terrorismo de Estado o cometieron torturas. "La responsabilidad de ETA no está hecha, ni la de la izquierda abertzale", ha aseverado el líder jeltzale.

Además, considera que Otxandiano, al abrirse a pactar con el PNV y ofrecer que gobierne la lista más votada, busca "desposicionar al PSE-EE" y lograr hacerle "mover de esa línea roja" de no cerrar acuerdos de gobierno con ellos.

El presidente del EBB se ha referido, de esta forma, a la propuesta realizada al PNV por el candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, de que lidere el próximo Gobierno Vasco la fuerza más votada. Otxandiano, además, dejó la puerta abierta a gobernar con los jeltzales, a los que calificó de "progresistas", dentro de una nueva política de colaboración que ya se ha emprendido en Navarra.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar, en primer lugar, ha agradecido, irónicamente, al aspirante de EH Bildu su "generosidad por sacarles del bloque de las derechas".

"Antes también tenían el patrimonio de dar el carné de abertzale y parece que ahora también te dan el de si eres de derecha o derecha más o menos reciclable", ha censurado, para pedir "respeto a los demás". "El PNV es lo que es por lo que hace, no por lo que digan Otxandiano ni Bildu", ha subrayado.

En este sentido, ha respondido que EH Bildu "no está para etiquetar a los demás", para señalar que sintió "una profunda decepción" cuando oyó ayer a su candidato a lehendakari "hablar de la violencia", afirmando que ETA "ha asumido toda su responsabilidad política", pero no aquellos que recurrieron al terrorismo de Estado o cometieron torturas, y además, cuando se juzgaba el asesinato del concejal del PP Manuel Zamarreño.

"La responsabilidad de ETA no está hecha ni la de la izquierda abertzale. Todavía no han dicho que el daño causado fue injusto, que estuvo mal, que no había justificación", ha replicado Ortuzar.

El máximo representante del PNV ha manifestado que puede entender que a un Arnaldo Otegi le cueste "pronunciar ciertas palabras", pero no que alguien de la edad de Pello Otxandiano realice ahora estas afirmaciones. "Lo digo con dolor porque, si EH Bildu en esta nueva etapa podía tener algo nuevo, algo que nos hiciera a los demás que surgiera esa chispita de credibilidad era esto, no lo hizo", ha añadido.

En cuanto al ofrecimiento de Otxandiano de que gobierne la fuerza más votada y que se abriera a pactar con el PNV, Andoni Ortuzar cree que "es un clásico de la primera semana de campaña electoral" hacer este tipo de propuestas.

"Creo que más que al PNV, a quien le está hablando en este tema es al PSE-EE, y que Bildu quiere desposicionar al PSE-EE, hacerle mover de esa línea roja que ha trazado de: 'yo con Bildu no hago nada'. No creo que sea casualidad que Pello Otxandiano lo dijera el día anterior al acuerdo presupuestario en Gasteiz (donde gobiernan socialistas y jeltzales)", ha señalado.

Tras asegurar que está a favor de este acuerdo en Vitoria, porque pactar "es bueno", considera que ha pasado en la capital alavesa y no en otros lugares porque la alcaldesa, Maider Etxebarria, es del PSE-EE.

En su opinión, EH Bildu pretende devolvérsela a Eneko Andueza, secretario general de los socialistas vascos, cuando este dijo a la formación soberanista que le votara a él como lehendakari, porque su partido no iba a apoyar a a Otxandiano para la lehendakaritza. "Es puro tacticismo político", ha apuntado.

