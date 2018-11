Ortuzar revela que Sánchez no llamó al PNV para la conformación del CGPJ y cree que ha sido "un intercambio de cromos"

Publicado 13/11/2018 9:55:12 CET

Considera que no es "lo que ahora necesita una Justicia española, que está en una crisis de identidad y de popularidad tremenda"

BILBAO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha revelado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE no han llamado a su partido para la conformación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y cree que el acuerdo que se ha alcanzado ha sido "un intercambio de cromos", algo que ahora "no necesita una Justicia española" porque "está en una crisis de identidad y de popularidad tremenda". "Hoy la justicia española no es creíble", ha añadido.

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Ortuzar ha afirmado que no va a criticar este acuerdo porque se haya excluido a los jeltzales. No obstante, ha pedido una reflexión sobre "si este tipo de proceder de esta manera se ha hecho con transparencia".

A su juicio, "parece más un reparto de sillas, un intercambio de cromos" y no es "lo que ahora necesita una Justicia española que está en una crisis de identidad y de popularidad tremenda".

"Creo que se podría haber hecho de otra manera, sin cuestionar que, al final, es lógico y es hasta bueno y deseable que los dos grandes partidos españoles se pongan de acuerdo en este tipo de cosas de Estado. Pero da la sensación de que las cosas se pueden hacer mejor", ha señalado.

El líder de la formación jeltzale ha revelado que Pedro Sánchez ni el PSOE les ha llamado para la conformación del CGPJ y desconoce "si por imposición de alguno de los actores". "No hemos recibido esta vez una invitación a proponer candidaturas, que es lo que nosotros siempre hacíamos", ha añadido.

CANDIDATOS DEL PNV

Asimismo, ha apuntado que los candidatos que ha propuesto el PNV a lo largo de la historia para formar parte del órgano de Gobierno de los jueces "han ejercido un papel bastante sensato, que es bien difícil y complejo".

"Ojalá les salga bien porque la credibilidad del sistema democrática, en buena medida, depende también de que la justicia sea creíble, y hoy la justicia española no es creíble", ha concluido.