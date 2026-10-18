Osakidetza pone en marcha a partir de este lunes una docena de centros de vacunación para gripe y covid sin cita previa

Archivo - Una persona se vacuna frente a la gripe. - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VITORIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza pondrá en marcha a partir de este próximo lunes, 19 de octubre y hasta el 1 de noviembre una docena de centros de vacunación sin necesidad de cita previa, para facilitar que la ciudadanía pueda vacunarse frente a la gripe y a la covid-19.

Durante estas dos semanas, cualquier persona, a partir de los seis meses de edad, podrá acudir directamente a estos 'txertogunes' habilitados en tres territorios, incluidos niños y niñas, sin pedir cita. Estos puntos complementan la vacunación habitual con cita previa en los centros de salud, con espacios específicos y horarios amplios, de lunes a domingo, de modo que cada persona pueda elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Además de la vacunación frente a la gripe, ofrecerán asimismo la vacunación frente a la covid-19 a las personas de 70 años o más, y a las de 65 o más que lo soliciten. Ambas vacunas podrán administrarse en una única visita.

En Álava, habrá un espacio especial de vacunación en el centro de Salud de San Martín de Vitoria-Gasteiz y un refuerzo de agendas en los centros habituales de la OSI Errioxa.

En Bizkaia, se dispondrá de este servicio en el centro de salud de Sáenz de Buruaga de Bilbao, el hospital de San Eloy en Barakaldo y en los ambulatorios de Repélega de Portugalete, Amorebieta y Mungia.

Finalmente en Gipuzkoa, los ambulatorios de Gros en San Sebastián, Irun centro, Torrekua de Eibar, Arrasate y Tolosa y el PAC de Beasain contarán también con puntos de vacunación.

MÁS DE 266.000 CITAS

Osakidetza ha registrado hasta el pasado viernes más de 266.000 citas para la vacunación frente a la gripe, de las cuales más de 20.700 corresponden a población infantil y más de 1.100 a mujeres embarazadas. Hasta la fecha, se han administrado 202.735 dosis de la vacuna antigripal en Atención Primaria y 129.407 dosis frente a la covid-19.

En la primera semana de vacunación se han administrado 4.695 dosis a profesionales de Osakidetza, un 20% más que en el mismo periodo del año pasado.

En lo que va de temporada, en Atención Primaria se han registrado 605 casos de gripe y 2.045 de covid-19. En el ámbito hospitalario, han requerido ingreso 79 personas por gripe y 381 por covid-19.

Desde el Departamento de Salud y Osakidetza recuerdan que la vacunación es la medida más eficaz para prevenir complicaciones, ingresos hospitalarios y fallecimientos asociados a la gripe, y la recomiendan especialmente a las personas de 60 años o más, a quienes padecen enfermedades crónicas, a las mujeres embarazadas y a los niños y niñas de entre seis meses y cinco años, entre otros colectivos.