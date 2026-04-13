Osakidetza pone en marcha un servicio de telerrehabilitación en atención primaria

El programa comenzará el próximo 20 de abril en los centros de salud de Salburua, Zabalgana y Aranbizkarra II de la OSI Araba - GV

VITORIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha puesto en marcha de un programa de telerrehabilitación en Atención Primaria, un nuevo servicio que permite a los y las pacientes recibir atención de rehabilitación desde su propio domicilio, con el acompañamiento y seguimiento clínico de los y las profesionales de Fisioterapia de la organización.

El programa comenzará el próximo 20 de abril en los centros de salud de Salburua, Zabalgana y Aranbizkarra II de la OSI Araba, en pacientes del servicio de Fisioterapia de Atención Primaria con tres tipos de patologías frecuentes: la patología lumbal, la cervical y la de hombro, según ha informado Osakidetza en un comunicado.

Tras la fase inicial en los centros de salud participantes de la OSI Araba, el programa se extenderá progresivamente a todos los servicios de rehabilitación de Osakidetza.

Este proyecto se enmarca en los compromisos adquiridos por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en el Pacto Vasco de Salud, que establece como prioritaria la transformación digital de Osakidetza y la innovación en la atención sanitaria para hacerla más cercana, equitativa y eficiente.

Una de las grandes aportaciones del proyecto de telerrehabilitación es la posibilidad de que las usuarias y usuarios del servicio puedan recibir sus tratamientos desde su casa, a través de una modalidad híbrida que combina sesiones presenciales y 'online'.

En esta primera fase, las personas beneficiarias serán las y los pacientes del servicio de Fisioterapia de Atención Primaria, y más concretamente aquellas que son atendidas por dolores cervicales, de hombro y espalda. Actualmente, estas personas reciben un tratamiento que consiste en 12 sesiones presenciales grupales en un periodo de entre seis y ocho semanas en las que se trabajan ejercicios terapéuticos para recuperar, fortalecer o controlar el dolor.

SESIONES

En muchos casos, estas terapias se deben concentrar o acortar por falta de compatibilidad del usuario o de la usuaria con sus responsabilidades y tareas diarias.

A través del nuevo programa de telerrehabilitación, recibirán ocho sesiones presenciales combinadas con seis semanas de actividad telemática a lo largo de ocho semanas de tratamiento, lo que permitirá completar un plan terapéutico óptimo, cómodo y versátil con seguimiento profesional de los fisioterapeutas de Osakidetza para la eficacia del proceso de recuperación.

Además de para pacientes, el programa también cuenta con importantes beneficios para los y las profesionales. Uno de los elementos centrales de este piloto es la transformación del modelo asistencial apoyado en herramientas digitales, que permiten la gestión avanzada de agendas y citaciones, desarrollada para modernizar y unificar la forma en que los servicios de rehabilitación organizan y gestionan su actividad.

El pilotaje de este proyecto involucra a equipos de fisioterapia de las distintas organizaciones sanitarias integradas de Osakidetza, que han participado activamente en el diseño y validación del mismo. Su implicación ha sido clave para garantizar que la solución responde a las necesidades reales de la práctica clínica cotidiana.

Para las personas usuarias, la telerrehabilitación supone acceder a un servicio de calidad sin renunciar a la comodidad y la seguridad del hogar; y para los y las profesionales, representa una oportunidad de ampliar su impacto clínico apoyándose en la tecnología.

Los resultados de este proyecto piloto serán evaluados durante los próximos meses, con indicadores de calidad asistencial, satisfacción de personas usuarias y eficiencia operativa. Los resultados sentarán las bases para la extensión del modelo a toda la red de Atención Primaria de Osakidetza.

Este avance se inscribe en un proceso de modernización de las aplicaciones corporativas y el ecosistema digital de Osakidetza, con el objetivo de dotar a los y las profesionales de herramientas ágiles, integradas e interoperables que les permitan dedicar más tiempo y energía a la atención a las personas.