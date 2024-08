Otegi dice a San José que "no está para cumplir sus deseos" sino la ley y más de 100 presos de ETA deberían estar libres

Cree que es posible un acuerdo en Osakidetza "si hay voluntad" pero, "si alguien piensa que se arregla en seis meses, se equivoca"



El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, no está en el cargo "para cumplir sus deseos", sino para "ceñirse a la ley" y, con una "aplicación estricta" de la normativa penitenciaria, "más de 100 presos tendrían que estar ya saliendo en libertad".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha asegurado que le ha "sorprendido" que en el nuevo Gobierno Vasco las áreas de Justicia y Memoria hayan pasado a estar dirigidas por el PSE-EE, en lo que considera una "dejación de parte de responsabilidad" por parte del PNV porque es "una materia lo suficientemente importante y sensible como para que la hubiese sujetado en sus manos".

Tras señalar que aún no sabe lo que el PSE "quiere hacer", ha recordado que la "exigencia" de EH Bildu y "mayoritariamente la de la sociedad vasca" es que "se aplique la ley" y, así, "más de 100 presos tendrían que estar ya saliendo en libertad no porque lo pide EH Bildu, sino porque lo dice su ley".

"No esperamos otra cosa que la aplicación estricta de la ley. Que los derechos de nuestros presos, de nuestras presas, sean derechos garantizados. No porque tengamos una opinión favorable en términos partidistas de eso, sino porque eso también es convivencia, que tiene que entenderse en términos integrales", ha subrayado.

Preguntado por la apuesta de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, por intentar conseguir que cuando los presos de ETA salgan de prisión lo hagan "admitiendo, no sólo el dolor, sino la profunda injusticia del daño causado", Arnaldo Otegi ha insistido en que "no está en la ley".

"Que me digan en qué parte de la ley está eso", ha emplazado a la consejera San José. Según ha indicado, es "su opinión" que sería "deseable" que, para acceder a los beneficios penitenciarios, se haga esa exigencia. "Se puede discutir. Si usted considera que eso es deseable, nosotros consideramos que serían deseables muchas otras cosas", ha añadido.

En todo caso, ha incidido en que una "consejera de un gobierno democrático tiene que ceñirse a la ley" y no está en esa cargo para que "se cumplan sus deseos". En palabras de Otegi, "Se tiene que ajustar a lo que diga la ley, la voluntad popular".

PACTO CON VOLUNTAD

Por otro lado, ha reiterado que "el país necesita acuerdos de país" en ámbitos como Osakidetza, el autogobierno y "en muchas cosas más", para lo que "todas las fuerzas políticas tienen que estar comprometidas". Según ha indicado, "en determinados aspectos estructurales, entre abertzales tiene que haber acuerdos".

El líder de EH Bildu ha dicho "apreciar una especie de rectificación con respecto a la política anterior" en el Gobierno de Imanol Pradales bien porque el nuevo lehendakari tiene "otro talante" o porque "en el país ha habido una lucha de los trabajadores" que ha evidenciado que, "con las anteriores políticas públicas, no se puede salir del atolladero" en que "se han metido los servicios públicos".

Así, ha planteado que en el Ejecutivo "se han cambiado las formas", pero "ahora vamos a ir al fondo" y, según ha remarcado, "hay que cambiar ahora las políticas públicas".

En esta línea, ha aludido al pacto por la salud en el que se va a comenzar a trabajar en septiembre y se ha mostrado convencido de que, "si hay voluntad, va a haber acuerdos".

Otegi ha considerado que también por parte del gobierno "va a haber voluntad" porque los ciudadanos de Euskadi están "muy enfadados" con los servicios de Osakidetza y "hay muchas cosas que arreglar". En todo caso, ha precisado que, "si alguien piensa que esto se arregla en seis meses, se va a equivocar" porque los problemas del servicio públicos de salud "son graves".

SECTARIO

En otro orden de cosas, se ha referido a la denuncia de GKS por la imposibilidad de instalar txosnas en distintas fiestas, precisando que, por su parte, no tiene "ningún inconveniente en que la gente ponga txosnas".

De este modo, ha asegurado que "el problema no es que Bildu, o no sabemos quién, le prohíbe a GKS en este caso poner txonas, el problema es que los que ponen las txonas y los recintos festivos que están autogestionados por los movimientos populares no tienen una especial buena relación con este movimiento, fundamentalmente porque es un movimiento muy sectario, que considera que todo aquello que no se mueva alrededor de él es algo nocivo".

Otegi no ve en GKS "una amenaza" para EH Bildu y, tras indicar que lleva "reivindicando la independencia y socialismo hace 50 años en este país", ha recordado que la coalición que dirige "viene de hacer un ciclo electoral absolutamente exitoso".

"Venimos de un nivel de fortaleza electoral y política muy importante. Y eso va a seguir siendo así. Que existen sectores que consideran que es necesario construir el Partido Comunista a nivel internacional, me parece perfecto, pero para nosotros eso no supone una amenaza en términos políticos", ha insistido, advirtiendo de que "algunos" se "confunden de enemigo".

En palabras de Otegi, "algún tipo de movimiento cree que el enemigo a batir es la izquierda independentista. En una nación como la nuestra, dividida entre los estados, dividida en dos comunidades en el sur, que no tiene reconocida su identidad nacional, el enemigo, entre comillas, son los dos estados que nos niegan, entre otras cosas, jugar al fútbol con selecciones propias. Ese es el espacio político que hay que combatir política y democráticamente".

CONGRESO

Finalmente, ha explicado que aún no se ha fijado fecha para la celebración del próximo Congreso de EH Bildu, si bien está previsto para marzo o abril en Pamplona.

Tal y como ya anunció, su intención es volver a presentarse para liderar esta formación de nuevo y no contempla "la hipótesis" de que se presente también algún otro candidato aunque es "una posibilidad abierta" y tampoco le "importaría".