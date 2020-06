Otegi se muestra convencido de que "saldrá adelante" el acuerdo PSOE-UP-EH Bildu para derogar la reforma laboral

Afirma que el PNV "no quiere saber nada" de EH Bildu y "está mucho más cómodo haciendo una UTE con el PSE"

BILBAO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha mostrado convencido de que el acuerdo al que llegaron PSOE, Unidas Podemos y la coalición soberanista para derogar a reforma laboral de 2012 "saldrá adelante", y ha considerado que, si no se materializa el acuerdo, "no se perjudica a EH Bildu, sino a los trabajadores y a Euskal Herria", y "quedará mal el que no cumple su palabra".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Otegi ha indicado que con el Gobierno de España "nunca hay garantías", y ha recordado que "en 40 años ni siquiera han cumplido el propio Estatuto".

Así, ha explicado que lograron acordar con las fuerzas que componen el actual Ejecutivo central la derogación de la reforma laboral y poner en marcha un proceso de endeudamiento "porque viene una tremenda crisis económico y social y hay que proteger a la gente", un proceso en el que no hubiera "una única regla para todo el Estado", sino que dependiera de "las situación financiera" de cada comunidad.

"Estoy convencido de que las cosas saldrán adelante. Tendremos que reunirnos y comenzar a hablar sobre cómo materializar ese acuerdo, porque, si no se materializa, no se perjudica a EH Bildu, sino a los tabajadores y a Euskal Herria, y quedará mal el que no cumple su palabra", ha destacado.

Por otro lado, Otegi ha considerado que, de momento, "no va a haber un acuerdo en el que un Gobierno de España vaya a aceptar el derecho a decidir de Cataluña y de Euskal Herria, y creo que no se puede esperar a medio y largo plazo". En su opinión, eso constata que "ni siquiera el gobierno más progresista que puede haber en España está dispuesto a aceptar el derecho de autodeterminación".

Asimismo, ha lamentado que el actual Gobierno de PSOE y Unidas Podemos haya dado "muy poco pasos" en la modificación de la política penitenciaria con los presos de ETA, y esa situación "perjudica la convivencia en este país y crea situaciones terribles, como estamos viendo ahora".

"Lo que nosotros proponemos es que, cuando aquí se habla de convivencia, no se puede hacer con una sola mirada. La convivencia tiene muchos perfiles, y, entre otras cosas, tras pasar diez años (de la desaparición de ETA), no se puede mantener a gente a miles de kilometros de sus casas y a gente mayor y enferma en prisión", ha denunciado.

COLABORACIÓN NACIONALISTA

Por otro lado, Arnaldo Otegi ha asegurado que EH Bildu tiene claro que el PNV "no quiere saber nada de la coalición" sobre una posible colaboración entre partidos nacionalistas, "porque no tiene un proyecto nacional para este país y no quiere la independencia, ni siquiera reivindicarla", algo que, según ha dicho, "es legítimo, pero seamos serios, porque la culpa de eso no la tiene la izquierda independentista".

Así, ha afirmado que "está claro" que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "ha cerrado el ciclo iniciado por Ibarretxe, dando toda la ciáboga", y que ha realizado sus "alianzas prioritarias" con el PSE-EE, "porque con nosotros no quiere".

"Y no quiere porque es lógico, porque, si hace una alianza con nosotros, es para iniciar un proceso soberanista, desde la izquierda, o, por lo menos, desde un enfoque progresista. Él no quiere confrontar con Madrid, su partido está en otra estrategia, y está mucho más cómodo haciendo una UTE con el PSE", ha asegurado.

De esta manera, el coordinador general de EH Bildu ha considerado que, "si el PNV no da más de lo que dan PSOE y Podemos en el ámbito nacional, nosotros tenemos más posibilidades de coincidir con PSOE y Podemos en el ámbito social".

ECONOMÍA

Por último, Arnaldo Otegi ha asegurado que Urkullu "vive en una burbuja", ya que la sociedad está muy preocupada porque entiende que "la crisis económica que puede llegar nos va a golpear", y ha criticado que el lehendakari "no tenga un plan y no hable con nadie" y se vea "una tremenda improvisación".

Así, ha planteado medidas de choque en el todos los ámbitos, desde la economía hasta la educación, y, ante la certeza de que "tendremos menos ingresos y más gastos", ha indicado que existen dos opciones, como son, "restringir derechos y gastos, y, la que planteamos nosotros, incrementar los ingresos y dirigir el gasto preferentemente al ámbito social".

"La presión fiscal que tenemos aquí no es la misma que existe en Europa. ¿De donde sacaremos los ingresos? De las grandes fortunas, de los grandes patrimonios y de las grandes empresas", ha asegurado.