Otegi respeta el proceso del PNV y dice que el país "necesita una izquierda y una derecha abertzales e independentistas"

Asegura que en EH Bildu "una nueva generación va a asumir nuevas responsabilidades" tras su congreso

BILBAO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este lunes que respeta el proceso interno del PNV para elegir al presidente del EBB, y ha asegurado que "este país necesita una izquierda y una derecha abertzales e independentistas articulando el país y su voluntad".

Otegi se ha referido así, en una entrevista concedida a Naiz Irratia, recogida por Europa Press, a la decisión anunciada por carta el pasado sábado por el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, de ponerse a disposición de la militancia para seguir un cuarto mandato al frente del partido.

"Veo con todo respeto el proceso del PNV. A veces no se lo creen, pero nosotros tenemos muy claro que este país necesita un centro-derecha abertzale. Pensamos que es necesario para este país, porque necesita una izquierda independentista y un centro-derecha abertzale y soberanista", ha insistido.

El dirigente soberanista ha indicado que en EH Bildu "no pensamos que pueda haber una Euskal Herria en un futuro sin PNV", para añadir que "no sé si ellos piensan que pueda haber una Euskal Herria sin izquierda soberanista, aunque eso no va a suceder".

En este sentido, el coordinador general de EH Bildu ha asegurado que "lo que nosotros queremos en este país haya una izquierda y una derecha abertzale e independentista articulando el país y su voluntad".

Asimismo, ha indicado que pretenden que "no haya una suma cero" en el ámbito abertzale, es decir, "llegar a acuerdos entre abertzales, sin sacralizar los acuerdos y sin dramatizar los desacuerdos", ya que, en su opinión, "es cierto que hay evidentes diferencias en materia socioeconómica entre el PNV y nosotros, pero también espacios comunes en los que sería necesario y de sentido común que hubiera acuerdos".

"Por lo tanto, les deseo suerte, pero siempre teniendo una cosa clara, y es que nosotros queremos que exista un PNV, pero con toda la legitimidad también queremos una izquierda independentista más fuerte que ellos, y eso entra en la contienda democrática y política", ha señalado.

NUEVA GENERACIÓN

Por otro lado, Arnaldo Otegi se ha referido al proceso congresual de EH Bildu, en el que también aspira a seguir liderando la formación, y ha destacado que la propuesta oficial supone que "una nueva generación va a asumir nuevas responsabilidades".

"En las listas para la Mesa Política los territorios están bien representados, hay más mujeres que hombres y la media de edad es de 47 años. La juventud está ahí. Una nueva generación va a asumir nuevas responsabilidades, una generación de 45-50 años, y eso es muy importante", ha destacado.

En este sentido, ha recordado que "una nueva generación ya ocupa practicamente el 100%" de la actual dirección de EH Bildu, y que un importante reto para los próximos años será "lograr un nuevo estatus para Euskal Herria en el ámbito nacional, a ser posible en toda Euskal Herria".

Asimismo, ha indicado que la dirección del partido ha pretendido "dar un salto" defendiendo en la ponencia política "situar en el centro el proyecto nacional", porque, en su opinión, "en este país era necesario volver a poner en el centro el proyecto nacional".

"Hay muchos proyectos y cambios sociales por hacer, pero todos ellos cuelgan del proyecto nacional, es decir, vemos con mirada vasca el feminismo, el ecologismo, el socialismo la visión de izquierda, y eso le da un valor añadido a un proyecto nacional transformador", ha asegurado.