Otegi ve curioso que Feijóo defienda en Francia "huir de extremismos" cuando "él gobierna con uno en el Estado español"

BILBAO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que le resulta "curioso" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya defendido en Francia "huir de lo extremismos" cuando "él gobierna con uno en el Estado Español".

En una entrevista a Radio Euskadi recogida por Europa Press, Otegi ha destacado los buenos resultados en el País Vasco francés porque, por primera vez, logran un miembro de la izquierda abertzale logra representación, algo que "tiene carácter histórico" porque en esta zona el abertzalismo, en general, y la izquierda abertzale siemprea han tenido "grandes dificultades de consolidación de su proyecto". Además, ha mostrado su satisfacción por que el nuevo Frente Popular "haya ganado en las tres circunscripciones del norte del país".

Ante el frente constituido en Francia para frenar a la extrema derecha, ha señalado que en EH Bildu están defendiendo ese planteamiento porque hay "un problema de crecimiento de la extrema derecha".

En este sentido, ha reclamado "frentes amplios y programas de mínimos". "Ha tenido que suceder que Le Pen gane las elecciones para que la zquierda jacobina francesa se dé cuenta de que hay que unir fuerzas y de que existimos las izquierdas soberanistas también en el Estado francés", ha añadido Otegi, que ha destacado que ha resultado ser "una fórmula exitosa", aunque ahora habrá que ver qué pasa con la gobernabilidad.

Ante la decisión del Lehendakari de no reunirse con Vox en su ronda con los partidos políticos, ha indicado que le parece "una decisión soberana" y ha añadido que "le parece bien" porque cree que "a la extrema derecha hay que hacerle una especie de cordón", además de "rebatir buena parte de los marcos mentales que trata de instalar".

"Está bien no reunirse con Vox, pero hay que recordar que el PP gobierna con Vox. Porque en el Estado español hay una cierta tendencia a decir la extrema derecha está en Vox. Sí, pero es que el señor Feijóo gobierna con Vox. Y entonces, es una derecha extrema que gobierna con la extrema derecha. Entonces, me parece bien, y además respeto su decisión", ha agregado en referencia a Pradales.

Otegi, que ha afirmado que su formación hace tiempo que decidió "no votar nada" que propusiera Vox, ha indicado que le ha parecido "muy curioso" que Núñez Feijóo plantee en el Estado francés que hay que "huir de dos extremos" cuando él "gobierna con uno en el Estado español".

"¿Y cuáles son los dos extremos? Creo que habría que entender que los programas reaccionarios no solo los representa Vox, sino Vox y el PP también", ha manifestado.

Cuestionado por si habría que aislar al PP, ha respondido que no, porque "la gente lo vota y al final están ahí", pero ha indicado que EH Bildu tiene "una cosa muy clara" que, de su "mano nunca habrá un gobierno del Partido Popular". "Yo no sé si otros pueden decir eso", ha manifestado.

CATALUÑA

Por otra parte, ante la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, de archivar la causa de 'Tsunami Democràtic' en la que figuraban diez investigados, entre ellas la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Otegi ha indicado que responde a un "defecto de forma", lo cual "demuestra el nivel de profesionalidad de algunos jueces". Tras señalar que estaba citado en ese sumario como testigo, ha manifestado que el problema en el Estado español es que "no hay independencia del poder Judicial"

"En el Estado español, la judicatura se ha autoasignado una misión y pasan fundamentalmente a lo largo de la historia varias cosas, una es que cuando la derecha extrema, extrema derecha pierde las elecciones se refugia en los aparatos de Estado y sigue condicionando la vida política a través de los jueces. Los vascos conocemos bien esto", ha añadido.

Otegi ha manifestado, además, que, desde el procés se han autoerigido en los "defensores de la unidad de España" porque consideran que hay una clase política en el Estado que "ha traicionado todos los principios constitucionales y que, por tanto, son ellos los que van a salvar la unidad de España".

A su juicio, hay "un grave problema" y, por ello, han sido "muy críticos" con el pacto que han cerrado el PSOE y el PP para la renovación del CGPJ y cree que hay que ir "al diagnóstico real y al origen de las cosas" que es la falta de "independencia del Poder Judicial" en el Estado español. "Es difícil decir que hay una democracia de calidad si no hay independencia y la actuación de los jueces todos los días nos demuestra eso, y ese es un problema que habría que encarar en términos de la regeneración democrática que dijo Sánchez", ha manifestado.

Por otra parte, preguntado por si Cataluña debería tener "una financiación singular", cree que es "evidente. "Nosotros tenemos Concierto económico y convenio en Navarra, tenemos que ser especialmente cuidadosos en que no se toque el nuestro pero que Cataluña tiene necesidad de una financiación singular, que afecta un poco a la nación catalana, me parece evidente", ha manifestado.

Según ha manifestado, el "expolio fiscal que ellos denuncian es "cierto" y ha añadido que "no es solo eso" porque, si uno ve los balances de ejecución presupuestaria en el Estado español de Madrid y de Cataluña, es un "escándalo" porque el catalán "se ejecuta en mucha menor proporción".

Otegi cree que van a alcanzar un acuerdo y "espera y desea" que se logre. En su opinión, eso "sería bueno" porque eso permitiría, probablemente, "una cierta estabilidad" y se imagina que el pacto sería que Salvador Illa sea presidente.

Tras manifestar que nunca se sabe si "las cosas van a transcurrir en ese cauce o van a ocurrir otras diferentes", ha manifestado que nunca se sabe "muy bien si va a haber otra vez convocatorias electorales",

"Nosotros no deseamos que las haya, no queremos que se echen los dados otra vez, pero no por nosotros. A nosotros se nos dice, si habría elecciones generales ahora, ustedes tendrían un resultado mejor que el anterior, probablemente, en vez de 6 tendríamos 7, muy bien, algunos además dicen, y el PNV uno menos, muy bien, pero el problema no es ese, el problema es que habría una conformación en el Estado de un gobierno reaccionario de la extrema derecha, entonces, ¿qué ganamos con tener un diputado más o un diputado menos?" se ha preguntado.