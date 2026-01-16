La parlamentaria de EH Bildu Itxaso Etxebarria deja su escaño y será sustituida por Mikel Díaz de Alda

Archivo - Itxaso Etxebarria - EH BILDU - Archivo

VITORIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de EH Bildu Itxaso Etxebarria ha comunicado este viernes a la Mesa del Parlamento que, por razones de índole personal, en próximas fechas dejará su escaño en la Cámara, en el que será relevada por Mikel Díaz de Alda.

Etxebarria, que accedió al Parlamento Vasco en 2020, regresará al puesto de trabajo que desempeñaba hasta su entrada en la política institucional, según ha informado EH Bildu en un comunicado.

Su puesto en el grupo parlamentario lo ocupará Mikel Díaz de Alda Gómez de Segura (Kanpezu, 1971), en un relevo que se oficializará el 18 de febrero.

Díaz de Alda es trabajador de Mercedes y delegado de LAB en el comité de empresa. Tiene una larga trayectoria en el movimiento popular, ha participado en la Comisión de Txosnas de Gasteiz, entre otros colectivos, y es músico en los grupos de danza Jare (Vitoria-Gasteiz) y Ioar (Kanpezu).