El Parlamento Vasco acoge este miércoles la presentación del informe de Gure Geroa sobre el modelo de turismo

VITORIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco acogerá este miércoles la presentación del informe sobre el modelo vasco de turismo elaborado a través del portal Gure Geroa, que canaliza la participación de la juventud en el ámbito institucional.

La jornada comenzará con la bienvenida a cargo de la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, y a continuación, se dará a conocer el trabajo de la plataforma Gurea Geroa, según ha informado la Cámara en un comunicado.

Iratxe Muñoz y Hegoa Galguera serán las encargadas de exponer el marco teórico del informe, incidiendo en la metodología establecida en la recogida y análisis de datos.

Después, los jóvenes tomarán la palabra para analizar los resultados del estudio. Antes de abrir el turno de participación, las personas responsables de Gurea Geroa cerrarán el programa con las conclusiones del proyecto.

Gurea Geroa es un portal digital que busca tender puentes entre jóvenes y representantes, creado para recoger y trasladar las opiniones y propuestas de los jóvenes. Por ello, tras los procesos relacionados con la vivienda y el consumo o la salud mental, en este foro se ha abordado el modelo vasco de turismo.

Para elaborar el informe se ha realizado un proceso participativo con un cuestionario y una recogida de propuestas sobre el modelo turístico entre la juventud vasca. El informe presentado identifica las principales preocupaciones y presenta posibles propuestas de políticas públicas.

Basado primero en un cuestionario a 1.048 participantes y después en sesiones deliberativas con estudiantes de la EHU, este proceso analiza cuestiones clave como el impacto en el acceso a la vivienda, las tasas del turismo, la sostenibilidad ambiental o el impacto económico.