El Parlamento Vasco insta a la UE a facilitar la inmigración "regular" y a reforzar las medidas contra la "irregular"

La Cámara rechaza una iniciativa de EH Bildu y Sumar contra el 'Pacto Europeo sobre Migración y Asilo'

VITORIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE que insta a las instituciones europeas a reforzar el sistema de visados "para favorecer la inmigración regular", y a incrementar las medidas de seguridad "para prevenir la inmigración irregular y combatir las mafias y el tráfico de personas".

La enmienda de 'jeltzales' y socialistas ha sido aprobada por el Pleno de la Cámara vasca, que este jueves ha debatido sobre la política migratoria europea a instancias de EH Bildu.

La coalición soberanista ha acordado finalmente con Sumar una enmienda transaccional a su iniciativa original, que ha sido rechazada al recibir el voto en contra del resto de formaciones. En su lugar se ha aprobado la enmienda de totalidad del PNV y el PSE-EE, que ha salido adelante con el apoyo de estos grupos, la abstención del PP y el voto en contra de EH Bildu, Sumar y Vox.

La enmienda acordada por EH Bildu y Sumar expresaba el rechazo de estas formaciones al 'Pacto Europeo sobre Migración y Asilo', al considerar que este documento "vulnera principios fundamentales de los derechos humanos y prioriza el control de fronteras sobre la vida y los derechos de las personas migrantes".

A su vez, la enmienda mostraba una "firme oposición" a cualquier iniciativa que, "bajo el pretexto de seguridad, proponga el confinamiento de personas migrantes en terceros países, externalizando el sufrimiento y perpetuando una narrativa de rechazo".

El texto de EH Bildu y Sumar también reafirmaba su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas "frente a las políticas racistas y xenófobas que se están llevando a cabo en Europa".

Asimismo, rechazaba la modificación de la Directiva Europea de 2002 sobre tráfico ilícito de migrantes, aprobada por los ministros de Justicia de la UE el pasado 13 de diciembre, puesto que "elimina la cláusula humanitaria y facilitará la criminalización no solo de las personas migrantes, sino también de las organizaciones de rescate humanitario como el 'Aita Mari'. En este sentido, la enmienda respaldaba "la decisión del Gobierno español de manifestar su postura contraria a esta nueva normativa".

A través de la enmienda de totalidad del PNV y el PSE-EE, el Parlamento Vasco muestra su preocupación respecto a "los últimos acontecimientos migratorios sucedidos en la Unión Europea y su solidaridad con las personas afectadas".

DERECHOS HUMANOS COMO "EJE"

Además, la Cámara insta a las instituciones europeas a que, "tomando los derechos humanos como eje central de sus iniciativas", emprenda una serie de acciones.

De esa forma, pide un refuerzo de la solidaridad europea "desarrollando programas de inversión económica en los países de origen de las personas migrantes y dedicando mayores recursos a la cooperación al desarrollo con estos países".

Asimismo, reclama un incremento de medidas de seguridad "para prevenir la inmigración irregular y combatir las mafias y el tráfico de personas", así como que se desarrollen "políticas de migración circular legislando sobre cupos con todos los países de la UE". También se insta a las instituciones europeas a "seguir reforzando el sistema de visados con los países de origen para favorecer la inmigración regular".

La parlamentaria de EH Bildu Diana Urrea ha denunciado que este pacto "retrocederá la Unión Europea decenios en leyes en materia de asilo, generará vulneraciones sistemáticas de derechos humanos a cada paso de su trayecto, y amenaza vergonzosamente con someter a más personas, incluidas familias con menores, a detenciones 'de facto' en las fronteras de la Unión Europea". Además, ha alertado de la necesidad de combatir el uso que de la cuestión migratoria realiza "los populismos de extrema derecha".

"EL MARCO DE LA EXTREMA DERECHA"

Por parte del PNV, Aitor Urrutia ha advertido de la necesidad de contrarrestar el discurso de "mentiras, miedo y estigmatización" que mantiene la extrema derecha. En todo caso, ha subrayado que, "si queremos ser un país de acogida de verdad y atender correctamente a estas personas, debemos ser conscientes de que no podemos acoger a todos". "Debemos acogerlos con todos los derechos; no queremos personas ilegales fuera de la ley", ha afirmado, para añadir que eso "no es comprar ningún marco a la extrema derecha".

La parlamentaria del PSE-EE Patricia Campelo ha afirmado que la política migratoria "debe ser abordada desde una perspectiva humanista, integral y social". En este sentido, ha afirmado que, frente al "populismo", el pacto de migración y asilo establece "una legislación europea predecible para poder abordar la migración superando la política de acción y reacción".

Laura Garrido (PP) ha defendido el pacto migratorio, dado que se trata de un documento cuyo impulsor ha sido el Partido Popular Europeo y que resulta "conveniente y útil", al contemplar un enfoque "integral" de la política migratoria y establecer "normas claras" en materia de asilo.

NO HAY "LLEGADA MASIVA"

El parlamentario del Grupo Mixto-Sumar, Jon Hernández, ha reprochado al PNV que haya optado por "comprar el discurso de la extrema derecha". Además, ha recordado que Euskadi cuenta actualmente con una población extranjera de unas 300.000 personas, un 13% del total de la población, lo que desmiente los discursos "racistas y xenófobos" sobre "llegadas masivas".

Por parte del Grupo Mixto-Vox, Amaia Martínez ha reprochado a EH Bildu que haga apelaciones a los derechos humanos en materia migratoria cuando, "a fecha de hoy, todavía no se ha dignado a condenar los más de 800 asesinatos provocados por ETA".