El Parlamento Vasco propone crear una red de relaciones "formal y permanente" entre universidades y Euskal Etxeak

La enmienda ha sido aprobada este jueves por la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda acordada entre EH Bildu, PNV y PSE-EE que insta al Gobierno autonómico a "trabajar en la sistematización de las relaciones" entre el Sistema Universitario Vasco y las Euskal Etxeak, formando una red de relaciones "formal y permanente".

La enmienda ha sido aprobada este jueves por la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior de la Cámara vasca, que ha debatido sobre este asunto a instancias de EH Bildu.

La coalición soberanista ha acordado una enmienda transaccional con el PNV y el PSE-EE, que insta al Gobierno Vasco a "trabajar en la sistematización de las relaciones" entre el Sistema Universitario Vasco y las Euskal Etxeak, formando una red de relaciones "formal y permanente".

El texto precisa que esta red ofrecerá información al alumnado participante en el programa universitario de relaciones internacionales, con el fin de facilitar su estancia. Además, deberá reforzar la relación entre el alumnado participante en dicho programa y la diáspora vasca, para el desarrollo de su trayectoria personal y colectiva.

A su vez, prestará apoyo y facilitará el acceso a los servicios de información a las Euskal Etxeak participantes; facilitará la participación del alumnado en esa red de relaciones; promoverá incentivos socioculturales; y proporcionará la información necesaria, impulsando las acciones necesarias para dar a conocer la red