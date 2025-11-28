La participación en las elecciones a los concejos de Álava desciende hasta el 34,83%

VITORIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones a los concejos de Álava, celebradas el pasado 23 de noviembre, ha descendido respecto a la anterior convocatoria, un 34,83% frente al 37,69% de 2021, aunque "se mantiene la implicación ciudadana", ha defendido la Diputación Foral en un comunicado.

El número total de electores, sin embargo, han aumentado ligeramente respecto a las elecciones de hace cuatro años, según los datos que ha proporcionado el ente foral: 30.541 frente a 30.187.

Los votos en blanco y los nulos también han ascendido este 2025, alcanzando los 182 y los 271, respectivamente. En 2021 se contaron 231 nulos y 120 en blanco.

Este año se han presentado candidaturas en 55 concejos, mientras que en 278 no ha habido ninguna. En ese caso, se activó el mecanismo que permite que todas las personas electoras sean elegibles, ha informado la Diputación, para "garantizar la continuidad democrática".