La partida de Vivienda será una de las que más crezcan en los Presupuestos vascos y aumentará la inversión en Seguridad

BILBAO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha afirmado que los presupuestos de Vivienda serán unos de los que más crezcan en las Cuentas vascas de 2026, que estarán "muy pegados a la calle", y también aumentará la inversión en Seguridad y habrá una apuesta por la Salud y la Educación.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Bengoetxea ha adelantado algunos detalles de proyecto de Presupuestos que tiene previsto aprobar el próximo martes el Ejecutivo en su consejo de Gobierno.

Tras indicar que el presupuesto es la mayor herramienta de transformación política y la que "te da la capacidad después de hacer cosas", Bengoetxea ha señalado que son un Gobierno que escucha y, por tanto, van a ser unos presupuestos "muy pegados a la calle, a las necesidades de la gente y a sus prioridades".

Por lo tanto, ha apuntado que, sabiendo que la vivienda es "una de las preocupaciones más importantes de la gente", el presupuesto de vivienda es uno de los que más va a crecer". "Claro que sí y, además, también Seguridad será un departamento en el que habrá incrementos de inversión", ha agregado.

Bengoetxea ha insistido en que serán unos presupuestos "muy pegados a la calle" y en los que habrá "una apuesta por la salud y por la educación" y también "inversiones productivas para apoyar a las empresas y a la industria porque son "motor económico para que después eso se vuelva a reinvertir en la sociedad a la que hay que dar servicios".

"Fortalecer los servicios públicos y muy pegaditos, muy pegaditos a la calle, a las necesidades de las personas", ha remarcado Ibone Bengoetxea, que ha insistido en que estarán "muy cerca de las prioridades de las personas".

Ante la propuesta de EH Bildu de negociar conjuntamente los presupuestos, ha indicado que les gustaría aprobar las Cuentas con "más votos que los de los partidos que sustentan al Gobierno" y, por ello, van a "escuchar, debatir y tratar de pactar". "Luego los partidos tomarán sus posiciones y decidirán con su voto, pero sí, vamos a hacer ese ejercicio nuevamente", ha concluido.