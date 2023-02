La oposición considera las ayudas a la emancipación una medida "limitada, corta y electoralista"

PNV y PSE defienden la medida, niegan que sea coyuntural y lamentan que se diga que supone una "limosna pública"

BILBAO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los partidos vascos de la oposición han considerado que las ayudas a la emancipación suponen una medida "limitada, corta y electoralista", mientras que desde las formaciones que integran el Gobierno Vasco han defendido su valía, han rechazado que sea "coyuntural" y han lamentado que se las califique de "limosna pública o paguita".

En un debate en Radio Euskadi, recogido por Europa Press, los parlamentarios vascos han analizado el anuncio de que Euskadi ofrecerá a partir de 2024 una ayuda de 300 euros a los jóvenes de entre 25 y 29 años para fomentar la emancipación.

Desde EH Bildu, la parlamentaria Nerea Kortajarena ha considerado que llama la atención que el lehendakari, Iñigo Urkullu, defienda que es una prioridad reducir la edad de emancipación y, sin embargo, "la medida estrella del plan se retrase un año".

"El anuncio obedece a la necesidad del Gobierno Vasco de hacer que se mueve en materia de emancipación cuando los resultados muestran el fracaso rotundo de estas políticas", ha sostenido, para añadir que Euskadi se sitúa en esta materia "a la cola de Europa".

Tras criticar que el Gobierno Vasco se haya negado "una y otra vez a apoyar medidas muy parecidas a las anunciadas ahora por el lehendakari", ha advertido que los problemas de los jóvenes son "los salarios y la vivienda".

"Necesitamos que los jóvenes puedan irse de casa y que cuando lo hagan tengan proyectos de vida. Hay que hablar de limitar el precio del alquiler, de los salarios y de no financiar con dinero público la precariedad", ha defendido.

Por todo ello, ha reclamado "medidas integrales" ya que el anuncio del lehendakari va a suponer "una actuación muy limitada si no va acompañada con otra serie de medidas".

Desde Elkarrekin Podemos-IU, el parlamentario Iñigo Martínez ha considerado que los 300 euros pueden ser una ayuda pero "queda lejos de lo que puede ser una renta de emancipación".

A su juicio, la medida "queda coja ante los datos de precariedad juvenil y de los salarios entre los jóvenes" y ha advertido que no se aplicará hasta enero de 2024, de tal modo que al no saber cuándo se convocaran las elecciones "quizá no se ponga en marcha en esta legislatura".

"El reto es gigante, pero con medidas aisladas no se podrá rebajar la edad de emancipación y posibilitar que los jóvenes tengan condiciones de vida dignas", ha añadido.

Por su parte, el parlamentario de PP+Cs José Manuel Gil ha defendido que hace falta ayudar a los jóvenes para emanciparse pero ha lamentado que los gobiernos no piensan mucho en las nuevas generaciones y sí "en el presente electoralista".

No obstante, se ha cuestionado si conceder 300 euros es la forma de ayudarles y ha incidido en que su partido está en contra de "todo tipo de paguitas, subvenciones y limosnas publicas".

"Los jóvenes se van de casa cuando tienen un empleo seguro y bien retribuido. Esta medida genera inseguridad al durar solo dos años y no es la forma correcta de funcionar", ha añadido.

Además, ha censurado el "electoralismo" de una medida, a menos de 100 días de elecciones municipales y forales, y que no entra en vigor hasta 2024, "en la antesala de las autonómicas". "Se usan las necesidades de los jóvenes electoralmente", ha aseverado.

Por último, la representante de Vox, Amaia Martínez, ha considerado también que se está ante una medida "puramente electoralista y un parche temporal", en vez de ir "a la raíz de los problemas".

"Todas las ayudas son bienvenidas pero hay que dar a los jóvenes cañas y no regalarles los peces mediante la cultura de la subvención. El problema de los jóvenes es el empleo y la vivienda", ha finalizado.

GOBIERNO VASCO

Por su parte, el parlamentario del PNV Aitor Urrutia ha defendido que esta ayuda viene "acompañada de más planes y propuestas" y ha recordado que existe una estrategia planteada hasta 2030 para, entre otras cuestiones, reducir la edad media de emancipación a los 28 años. "Hay en marcha proyectos tractores y esto es una política de largo alcance y transversal", ha argumentado.

De este modo, ha rechazado que las ayudas sean una media coyuntural, sino que por contra necesita mantenerse en el tiempo ya que tiene "derivadas sociales y demográficas importantes en las que nos jugamos buena parte del futuro".

Por otro lado, ha considerado "triste" que desde la oposición "se hable de limosnas públicas" y ha lamentado además que cualquier decisión que se adopte desde el Ejecutivo "se tache de electoralismo".

Por su parte, el parlamentario del PSE-EE Alberto Alonso ha insistido en que la medida anunciada "no puede ser coyuntural" sino que debe ser estructural.

"Los jóvenes se emancipan por encima de los 30 años y vemos necesario tomar medidas para rebajarlo", ha incidido, para añadir que todo ello tiene una derivada demográfica con un descenso de la natalidad.

Asimismo, ha defendido que, en los últimos años, se han adoptado ya medidas y aprobado leyes de apoyo a la juventud y ha calificado de "patético" que PP+Cs hable "de paguita".