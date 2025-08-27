El paso de la 'Vuelta 2025' por Bilbao el día 3 afectará al tráfico en Deusto, Abando, Basurto, Uribarri y Begoña

Archivo - Llegada a la meta de la quinta etapa de La Vuelta 2022, a 24 de agosto de 2022, en Bilbao, Bizkaia - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

El Ayuntamiento prevé alternativas circulatorias para transitar por la villa y recomienda no usar el vehículo privado

BILBAO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El paso de la undécima etapa 'Vuelta 2025' por Bilbao el próximo 3 de septiembre, con recorrido de 157 kilómetros y que saldrá de Luis Briñas a las 13.30 horas, afectará al tráfico, sobre todo, en Deusto, Abando, Basurto, Uribarri, Begoña, así como en Olabeaga y Zorrotzaurre.

Según ha informado el Ayuntamiento de la capital vizcaína, para que esas afecciones interfieran lo menos posible en las rutinas de la ciudadanía, ha establecido una serie de alternativas circulatorias para facilitar el tránsito por la villa durante el tiempo que duren esos cortes de tráfico. Se recomienda, además, no hacer uso del vehículo privado y acceder en transporte público, fundamentalmente metro y tren.

Ante las afecciones a la ciudadanía en diferentes ámbitos del paso de 'La Vuelta 2025' por Bilbao, se ultima un amplio dispositivo coordinado entre distintas áreas del Ayuntamiento: Movilidad, Seguridad, Obras Públicas y Servicios.

El dispositivo contempla para el 3 de septiembre una serie de cortes de tráfico y desvíos de líneas de autobús, fundamentalmente en el entorno de San Mamés --desde donde partirá el pelotón a las 13.30 horas-- y en Gran Vía, a la altura de Gregorio de la Revilla, donde finalizará la etapa alrededor de las 17.30 horas. Esos cortes afectarán también a otros entornos en Deusto, Uribarri, Begoña, Olabeaga y Zorrotzaurre.

Se recomienda a nivel general no usar el coche particular en ese tiempo y acceder y desplazarse por Bilbao en transporte público, preferiblemente en metro o tren. La mayoría de las líneas de Bilbobus y de Bizkaibus que circulan por la Villa se verán afectadas en sus recorridos y paradas.

La carrera, que parte de Luis Briñas, saldrá de la capital vizcaína neutralizada por los túneles de Carmelo Bernaola. Tras un recorrido por diferentes municipios de Bizkaia, regresará a la ciudad por Artxanda y la calle Ballets Olaeta y el Puente Euskalduna.

El pelotón hará una primera pasada por la meta situada en la Gran Vía, para proseguir su camino hacia Alameda Rekalde y salir, una vez más, de Bilbao por Avenida Zumalacárregui. Aproximadamente sobre las 17.15 horas los ciclistas volverán a entrar a la villa, de nuevo, haciendo el mismo recorrido.

PRINCIPALES AFECCIONES

La celebración de este evento deportivo originará cortes de tráfico puntuales ya desde la víspera en el entorno de San Mamés, debido a las tareas previas de montaje, que arrancará a las 9.00 de la mañana, del martes 2 de septiembre. La afección, en este caso, será escasa y similar a la de un partido en San Mamés.

El primer corte significativo se prevé para ese mismo día, desde las 21.00 horas, en la carretera Enekuri-Artxanda, con paso permitido a vecinos y trabajadores.

Ya durante el miércoles, día 3, los cortes principales se establecerán en Sabino Arana, Abandoibarra y Gran Vía, y se efectuarán entre las 6.30 y las 21.00 horas. Además, en todo el recorrido, se producirán cortes desde una hora antes del paso de los ciclistas.

Se dispondrá de personal en todos los accesos y en los cruces donde exista desvío alternativo, garajes, aparcamientos, etc, para que ningún vehículo se incorpore a la zona de carrera.

Los garajes y aparcamientos de los entornos afectados tendrán restricciones de acceso-salida y habrá varias zonas de la capital vizcaína con estacionamientos reservados, principalmente en las zonas de llegada y salida de la carrera.

Los horarios de cortes pueden verse modificados por motivos de seguridad o desarrollo de la carrera por la Policía Municipal y Ertzaintza.

El 3 de septiembre, desde las 6.30 y hasta las 21.00 horas, se producirán los mencionados cortes de tráfico en Basurto que afectarán principalmente a Sabino Arana desde Victor Chavarri hacia Sagrado Corazón. Se filtrará el paso de residentes, garajes y comercios por el lateral de Sabino Arana hasta Licenciado Poza.

Asimismo, desde las 7.00 hasta las 21.00 horas se impedirá el acceso a la Gran Vía entre el Sagrado Corazón y Moyua. Permanecerán cortadas el paseo Anselmo Clavé y el resto de las calles transversales a Gran Vía desde la calle Rodriguez Arias. Mientras sea posible, se permitirá la circulación transversal por la calle Iparraguirre.

Posteriormente, desde las 9.00 y hasta el final del evento se impedirá la circulación por el Puente Euskalduna a todo vehículo ajeno a la organización o que no participe en el operativo. Además, habrá desvíos alternativos. El tráfico de Abandoibarra se desviará en Lehendakari Leizaola; y el del Puente Euskalduna en Ballets Olaeta y General Eraso.

Asimismo, se cerrarán los túneles Artxanda-Salve y el gratuito de Ugasko-La Salve (en ambos sentidos), al menos una hora antes de la salida de la carrera. Su reapertura estará condicionada al desarrollo de la misma.

TRANSPORTE PÚBLICO

Todas estas restricciones circulatorias obligarán a modificar los recorridos y paradas habituales de la mayor parte de los servicios de Bilbobus. De los desvíos, supresiones y cambios de parada se dará cumplida información a través de los cauces habituales (página web, redes sociales, paneles informativos, marquesinas). Para más información, se debe consultar la web www.bilbao.eus/bilbobus o en el 010.

El servicio de tranvía se verá afectado desde el Palacio Euskalduna hasta la parada del Hospital de Basurto. También se suprimirán las paradas de taxi ubicadas en la zona de la carrera.

El Ayuntamiento de Bilbao ha preparado diferentes avisos a la ciudadanía de las distintas zonas y barrios afectados por el paso de La Vuelta 2025 por la ciudad, de los que se buzonearán en vivienda y colocarán en calle cerca de 59.000 ejemplares en los próximos días.

En ellos se les informa tanto de los cortes de tráfico como de las salidas y accesos alternativos para personas residentes, y de las afecciones a los parkings privados, en los que se regulará el paso para poder garantizar su operatividad.