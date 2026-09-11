Pedrosa cree un equivocación "polarizar" el debate sobre el resultado de PISA en las tecnologías y modelo lingüístico

BILBAO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha advertido que "nos vamos a equivocar" si se quiere "polarizar" el debate sobre los resultados del informe PISA en Euskadi en el uso de las tecnologías y el modelo lingüístico. Asimismo, ha asegurado que su Departamento tiene "un planteamiento de mejora de resultados serio" y que los centros educativos "están receptivos para esta labor".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Pedrosa se ha referido a los resultados del último informe PISA, correspondiente a 2025, que sitúa a Euskadi a la cola entre las comunidades autónoma del Estado en la valoración de Comprensión Lectora, solo por delante de Ceuta y Melilla.

Begoña Pedrosa ha reconocido que no se esperaban "para nada" tener "una bajada tan importante en Comprensión Lectora" y, por ello, están ya analizando el informe y "pensando ya qué acciones concretas podemos tomar", más allá de lo que ya se está haciendo con las estrategias puestas en marcha en 2025.

En esa línea, ha dicho que, ahora, "lo que toca es compartir mucho con los centros educativos, tomar decisiones y aplicarlas", al tiempo que ha anunciado que en abril de 2027 se va a volver a evaluar todo el sistema educativo vasco, "en este caso todos los centros educativos" porque "tenemos que ser rigurosos y queremos saber cómo prepararles mejor".

Según ha indicado, el informe PISA "nos da unos patrones y unas pistas que son interesantes y nos ponen en el mapa del mundo", pero en Euskadi, ha dicho, "vamos a mirar lo nuestro y, específicamente, el qué y el por qué".

En relación a la Comprensión Lectora en concreto, ha indicado que "hay elementos en la sociedad que están trayendo cambios en la manera de aprender y leer y en cómo abordamos el uso de la tecnología en el aula y fuera del aula". "Todo esto es lo que estamos analizando, pero esos patrones que PISA nos enseña, los tenemos que traer a nuestro contexto y a nuestros propios datos, y en este caso, en Euskadi, en estos momentos, hay bastantes acciones muy enfocadas a mejorar la comprensión lectora, pero igual hay que meter otros ingredientes, y eso es lo que vamos a plantear", ha explicado.

Pedrosa ha destacado que "los datos oficiales nos dicen que se lee más que nunca en la adolescencia", pero, sin embargo, ha añadido, "cuando les ponemos delante de un texto que es más complejo, más específico, más técnico, pues hay algo que se nos escapa y tendremos que mirar exactamente qué es eso" y "plantear nuevas acciones en el centro educativo".

Por otro lado, ha considerado que la última edición del informe PISA "nos ha traído una reflexión a toda la sociedad" y es que el sistema educativo "tiene que hacer sus deberes y saber dónde tenemos que ir, donde tenemos que tomar medidas y poner en marcha acciones concretas".

USO DE PANTALLAS

Sobre el uso excesivo de las pantallas como una de las causas posibles de los malos resultados en Comprensión Lectora en Euskadi, Begoña Pedrosa ha remarcado que el informe PISA "no hace una correlación con la tecnología y esto es muy importante" y ha apostado por "utilizar la tecnología para aprender". "El tema no es demonizar, sino saber, y eso es lo que el informe está diciendo, cómo podemos utilizar la tecnología en los centros realmente para que tenga un impacto positivo en el aprendizaje", ha subrayado.

Tras señalar que, en este tema, hay que "dejar que los expertos hablen y ser rigurosos" porque "se está interpretando con muchísima ligereza", la consejera ha insistido en que "el tema no es pantallas sí o pantallas no", sino "qué está pasando y qué elementos y qué otros factores nos están haciendo bajar en comprensión lectora y hay muchísimos", porque "PISA marca unos, pero nosotros tenemos más información al respecto y lo que tenemos que hacer es ponernos en marcha y trabajar con los centros educativos".

Por ello, ha advertido que no se puede "polarizar un debate de tecnología sí tecnología no" y ha reiterado que el informe PISA "lo que nos dice es que la tecnología hay que usarla realmente para promover aprendizaje".

"PISA habla de recursos digitales y de qué está ocurriendo con la inteligencia artificial, pero no la está demonizando, porque nos está diciendo que en algunos países se utiliza muchísimo más que en el Estado y que en Euskadi también y, sin embargo, están teniendo una performance óptima, por ejemplo, en la comprensión lectora", ha dicho, para reiterar que "hay muchos más factores que hay que analizar".

Pedrosa ha señalado que una de las reflexiones que llevan tiempo haciendo en Euskadi es animar a los centros educativos a recuperar "la lectura pausada, es decir, que los niños y las niñas y los adolescentes lean todos los días en el aula, que dejemos el currículum de lado y cojamos una hora de nuestro horario lectivo y hagamos lectura pausada, porque eso crea hábito". Aunque ha reconocido que eso "no es suficiente", ha considerado que eso es "parte importante de lo que tenemos que hacer".

La consejera ha señalado la necesidad de "rigor" a la hora de analizar "porqué hemos reducido tanto nuestra puntuación en la comprensión lectora, también en ciencias", al tiempo que ha destacadco que el sistema educativo "está siendo evaluado continuamente".

MODELOS LINGÜÍSTICOS

En relación a los modelos lingüísticos y a su influencia en el mal resultado de PISA en Euskadi, Pedrosa ha lamentado que se "polariza" el debate sobre los modelos lingüísticos, cuando lo que hay que hacer realmente es "analizar en cada centro educativo qué es lo que toca hacer en el terreno lingüístico".

Asimismo, ha señalado que "el uso del euskera a nivel social también tiene grandes retos que hay que abordar y todo esto influye en cómo abordamos el currículum en el centro educativo, en cómo tomamos decisiones en el ámbito también lingüístico en el centro educativo".

"Es uno de los elementos que tenemos que analizar en estos momentos con muchísimo rigor, pero si empezamos a debatir y a polarizar con un tema tan importante no vamos a ganar nada y nos vamos a equivocar", ha advertido, para asegurar que Educación tiene "suficientes datos como para poder poner encima de la mesa acciones concretas y, si hay que cambiar cosas, cambiarlas y ayudar y acompañar a los centros a que tomen buenas decisiones".

En ese sentido, ha indicado que el ejercicio que se está haciendo en el Foro de Personas Expertas de Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI-IVEI), que este viernes ha convocado a cerca de 900 centros educativos públicos y concertados de Euskadi a la jornada "Evaluación educativa y mejora del sistema: evidencias, centros y estrategia compartida", va "por el camino tomar decisiones basadas en evidencias "muy contextualizadas".

La consejera ha asegurado que su Departamento tiene "un planteamiento de mejora de resultados serio" y cree que los centros educativos "están y estarán receptivos para esta labor". Por ello, ha pedido no polarizar el debate y ha instado a dejar que los expertos y técnicos "hagan su trabajo en un tema que es serio".

Sobre las críticas ante el mal resultado de Euskadi en el informe PISA, Pedrosa ha asegurado que tanto ella como su Departamento están "muy centrados en la tarea, que es lo que lo que le toca a un gobierno". "No nos podemos despistar, tenemos una responsabilidad muy grande y nuestra tarea es seguir trabajando como se está trabajando, pero poniendo encima de la los elementos que nos apelan", ha afirmado.

Por último, en relación a la Prueba de Acceso Universitario (PAU), ha dicho que están trabajando con la universidad y "algunos cambios habrá", pero todavía tienen que "cerrar cuáles van a ser y cómo se van a llevar a cabo, algunos igual este curso y otros para el próximo curso".