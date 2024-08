La película 'Dahomey' de Mati Diop inaugurará la sección Zabaltegi del 72 Festival de Cine de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La película 'Dahomey' de Mati Diop inaugurará la sección Zabaltegi-Tabakalera del 72 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en la que participarán un total de 23 títulos de cineastas como Leos Carax, Arnaud Desplechin, Dea Kulumbegashvili, Elena López Riera, Nelson Carlo de los Santos Arias o Jane Schoenbrun.

En un comunicado, desde el certamen donostiarra, que celebrará su 72 edición del 20 al 28 de septiembre, han informado de que optarán al Premio Zabaltegi-Tabakalera, organizado por el Festival y el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera y dotado con 20.000 euros, trece largometrajes -dos de los cuales salieron de la residencia de proyectos Ikusmira Berriak-, dos mediometrajes y ocho cortos.

'Dahomey', la no-ficción con la que Mati Diop (París, 1982) ganó el Oso de Oro a la mejor película en la última Berlinale, que inaugurará la sección, aborda el debate suscitado por el regreso a África de 26 tesoros del Reino de Dahomey expoliados en 1892 por las tropas coloniales francesas. El filme supone la vuelta de la directora que ya participó en la sección con 'Atlantique/ Atlantics' (2019) tras ganar el Gran Premio del Jurado en Cannes.

La clausura correrá a cargo de 'Aprili/ April', segundo largometraje de Dea Kulumbegashvili (Georgia, 1986), cuyo debut, 'Dasatskisi/ Beginning' (2020), se alzó con cuatro galardones en San Sebastián (la Concha de Oro a la mejor película, las Conchas de Plata a la mejor dirección y a la mejor actriz y el Premio del Jurado al mejor guion).

Kulumbegashvili, que en 2021 disfrutó de una residencia artística en Tabakalera y fue presidenta del Jurado Oficial, concursará en la próxima Mostra de Venecia con este filme en el que una médico obstetra es acusada de mala praxis. La realizadora georgiana ha utilizado imágenes inspiradas por su instalación 'Captives', una de las piezas audiovisuales que en 2022 incluyó la exposición de Tabakalera 'Vive le cinéma!'.

El colectivo Ataka51, procedente de Moscú y afincado en París, lo componen Dimitri Gorbaty, Philipp Ivanov, Alex Epikhov, y Sergei Medvedev. Su último trabajo, 'Gimn chume/ Hymn of the Plague', transcurre en un viejo estudio de grabación soviético donde unos músicos intentan grabar una composición basada en la obra de Pushkin 'El festín durante la peste'.

La directora y guionista georgiana Nino Benashvili (Tiflis, 1993) concursará con el estreno mundial del cortometraje 'Sadac dro idga/ Where Time Stood Still', en el que la vida de una viuda y su hija en las montañas del Cáucaso se ve alterada por la llegada de un extranjero en busca de cobijo.

Su anterior trabajo, el corto documental 'Children of Nikozi' (2021), obtuvo el premio Bronze Remi en el WorldFest-Houston International Film Festival. En el mediometraje 'C'est pas moi/ It's Not Me', incluido en la sección Cannes Premiere del festival galo, Leos Carax (Suresnes, 1960) realiza un autorretrato y analiza de forma libre su singular trayectoria cinematográfica.

Con más de cuatro décadas de carrera a sus espaldas, Carax ha participado y ha sido premiado en infinidad de certámenes con títulos como 'Boy Meets Girl' ('Chico conoce chica', 1984), 'Mauvais sang' ('Mala Sangre', 1986), 'Les amants du Pont-Neuf' ('Los amantes de Pont Neuf', 1991), 'Holy Motors' (2012) o 'Annette' (2021). Otro de sus filmes, 'Pola X' (1999), formó parte de la retrospectiva temática 'La contraola: novísimo cine francés' que San Sebastián ofreció en 2009.

En 'Leela' dos chicas jóvenes hablan de la reciente y misteriosa desaparición de una tercera. Se trata de un corto indio seleccionado en el pasado Festival Internacional de Rotterdam que firma Tanmay Chowdhary (Calcuta, 1990). Su anterior trabajo, 'Madhu/ Honey' (2022), se proyectó en varios certámenes internacionales, incluida una muestra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Arnaud Desplechin (Roubaix, 1960) mostrará en Zabaltegi-Tabakalera 'Spectateurs!/ Filmlovers!', una celebración de la magia del cine exhibida fuera de concurso en el último Festival de Cannes.

El realizador palestino-danés Mahdi Fleifel (Dubai, 1979) participó en la Quincena de Cineastas de Cannes con su primer largometraje de ficción, 'To a Land Unknown', que sigue a dos refugiados que idean un plan para obtener pasaportes falsos y escapar de Atenas.

'Soundtrack to a Coup d'Etat', filme en el que el belga Johan Grimonprez (Roeselare, 1962) habla de jazz y descolonización, ganó un Premio Especial del Jurado por su innovación cinematográfica en la sección internacional de documentales en Sundance.

Kohei Igarashi (Shizuoka, 1983) regresará a Zabaltegi-Tabakalera con 'Super Happy Forever', en el que dos amigos vuelven a un balneario donde cinco años antes uno de ellos se enamoró.

También volverá a la sección con un estreno mundial Wu Lang (Yiyang, 1991). Su cortometraje 'Yao yuan de xia wu/ Here Comes the Sun', que comienza cuando una base de cohetes quiebra la tranquilidad de un pueblo de pescadores.

Viv Li (Beijing, 1990) obtuvo una mención especial dentro de la sección de filmes de estudiantes del Festival de Documentales de Ámsterdam (IDFA) con el cortometraje 'I Don't Feel at Home Anywhere Anymore' (2020) y este año participó en la competición de cortos de Cannes con 'Across the Waters', ambientado en un remoto pueblo minero.

Zabaltegi-Tabakalera acogerá también el estreno mundial del cortometraje chino 'Nai niu/ Milky White', ambientado en una remota zona rural donde una vaca se convierte en la esperanza de toda una familia. Se trata del debut en la dirección de Yoyo Liu (Hangzhou, 2002).

Federico Luis (Buenos Aires, 1990) participará con el corto 'Cómo ser Pehuén Pedre/ How to be Pehuén Pedre', cuyo protagonista entrena a dos actores para adquirir sus certificados de discapacidad. Hiroshi Okuyama (Tokio, 1995), que ganó el Premio Kutxabank New Directors de San Sebastián con 'Boku wa Iesu-sama ga kirai/ Jesus' (2018), vuelve al Festival con 'Boku no Ohisama/ My Sunshine', que cuenta el vínculo entre dos jóvenes patinadores con personalidades completamente opuestas.

Nelson Carlo de los Santos Arias mostrará 'Pepe', ganadora del Oso de Plata a la mejor dirección en la Berlinale de este año y protagonizada por un peculiar hipopótamo, mientras que Jane Schoenbrun (Nueva York, 1987) presenta 'I Saw the TV Glow', protagonizada por un adolescente cuya realidad comienza a resquebrajarse cuando conoce un misterioso programa nocturno de televisión.

Se estrenará también en Zabaltegi 'Sombra grande/ Big Shadow', la no ficción del argentino Maximiliano Schonfeld (Crespo, 1982) sobre la recuperación de la lengua Chaná en la provincia de Entre Ríos. Hikaru Uwagawa (Hiroshima, 1996), cineasta japonés que realizó el postgrado de Creación en la escuela Elías Querejeta Zine Eskola de San Sebastián, estará en Zabaltegi-Tabakalera con 'Ulysses', su primer largometraje.

Desarrollado en la residencia de proyectos Ikusmira Berriak de 2023 y estrenado en la sección First Film Competition de FIDMarseille, el filme plantea tres historias fragmentarias de vidas cotidianas en diferentes lugares del mundo que implican una evocación del hogar.

La selección también incluye varios títulos anunciados con anterioridad como el mediometraje de Elena López Riera (Orihuela, 1982) 'Las novias del sur/ Southern Brides' o 'Alle die Du bist/ Every You Every Me' de Michael Fetter (Colonia, 1993). También el corto de Izibene Oñederra (Azkoitia, 1979) 'Etorriko da (Eta zure begiak izango ditu)/ When It Comes (It Will Have Your Eyes)/ Está por venir (y tendrá tus ojos)' y el largometraje 'Monólogo colectivo/ Collective Monologue' de Jessica Sarah Rinland.