Pérez Iglesias dice, en la apertura del curso de MU, que el sistema universitario vasco afronta "una nueva etapa"

Acto de inicio del nuevo curso de MU. - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha afirmdo este viernes en la apertura del curso académico 2026-2027 de Mondragon Unibertsitatea (MU), celebrada en la sede de Gastronomy Open Ecosystem (GOE), en San Sebastián, que el sistema universitario vasco "afronta este curso una nueva etapa, marcada por la futura Ley de Universidades, actualmente en tramitación, y por el Plan Universitario 2027-2030".

En su interevención, acompañado del rector de MU, Vicente Atxa, el consejero ha destacado que "este nuevo marco establece entre sus prioridades el impulso de una ciencia de vanguardia, el fortalecimiento de la relación entre la universidad y la empresa, la internacionalización, la transformación digital y, especialmente, el cuidado de la comunidad universitaria".

En el acto también han participado la secretaria general de MU, Idoia Peñacoba; y el doctor y el profesor respectivamente de la Facultad de Ciencias Gastronómicas de MU, Cipriano Carrero y Eneko Izcue, que han ofrecido la lección inaugural de apertura con el título 'Fermentar o ser fermentado: microorganismos y enzimas en la cocina'. Además, han estado presentes el Presidente de Mondragon Unibertsitatea, Xabier Egibar; el Presidente de la Corporación Mondragon, Pello Rodríguez; y la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria; entre otros.

Pérez Iglesias ha definido a MU como "una universidad en constante avance", tanto por su oferta de títulos como en la capacidad científica de su personal" y ha subrayado "que la puesta en marcha de nuevos títulos se acompaña de un crecimiento sostenido del número de estudiantes, que ha aumentado un 15% en los últimos cuatro años".

Además, ha calificado de "ejemplares" tanto sus titulaciones duales como la relación que mantiene con las empresas, una conexión que permite acercar la formación universitaria a las necesidades reales del tejido productivo.

El consejero ha puesto en valor que los responsables de MU "se proponen seguir mejorando en investigación, entre otros motivos porque el tejido empresarial y cooperativo demanda conocimiento de vanguardia para afrontar sus retos y mejorar su capacidad de innovación".

Por otra parte, ha recordado "la dimensión internacional que recogen tanto el anteproyecto de ley como el Plan Universitario y destacado los proyectos que ha puesto en marcha los últimos años". En su opinión, "abrir la universidad al mundo significa ofrecer más oportunidades al estudiantado y a los profesionales, facilitar el intercambio de conocimiento y adquirir nuevas experiencias y capacidades".

A su juicio, MU "es un buen ejemplo de esta manera de entender la universidad" y su trayectoria demuestra que "es posible crecer, innovar y avanzar sin perder la cercanía con las personas ni con la sociedad".

MU inicia el curso 2026/2027 con "la excelencia como eje de la institución", según ha explicado Atxa que ha citado como retos "estratégicos" en los que trabaja la universidad, "ser una organización centrada en el alumnado, que ofrezca una experiencia de aprendizaje de calidad; promover la investigación y la transferencia para mejorar la competitividad de las empresas; y reforzar el posicionamiento local e internacional de la Universidad".

NUEVO RECTOR

Atxa, ha comunicado entre agradecimientos que en diciembre finalizará su etapa en la Universidad y dejará su cargo al frente de la institución que arranca el nuevo curso con 7.394 estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado, a los que se suman más de 10.000 profesionales que participarán en programas de formación continua.

Estas cifras se enmarcan "en los objetivos del Plan Estratégico 2025/2028", que contempla "alcanzar los 8.200 estudiantes en 2028, duplicar el número de profesionales en programas de recualificación, incrementar en un 40% la actividad de investigación y transferencia, y reforzar su posicionamiento internacional", ha recordado.

Asimismo, este curso cuenta con cinco nuevos títulos oficiales -un grado, un doble grado y tres másteres, que hacen un total de 21 grados y 25 másteres, además de cuatro programas de doctorado. Además, liderará dos años más el proyecto internacional EU4Dual para impulsar la formación dual universitaria en Europa.

"El curso 2025-2026, 1.834 estudiantes han llevado a cabo sus proyectos de fin de estudios y 4.275 han realizado prácticas en empresas y otros centros" ha indicado Peñacoba, que ha presentado la memoria del curso pasado, de la que ha destacado que esta universidad ofreció un total de 19 títulos de grado, 23 másteres oficiales y 4 programas de doctorado.