Pérez Iglesias llamará al rector de la EHU para tratar de acercar posturas tras la polémica sobre financiación

BILBAO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, llamará este jueves al rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, para tratar de acercar posturas después del cruce de declaraciones que han mantenido estos días en torno al presupuesto de la universidad pública vasca.

La polémica se produjo después de que Pérez Iglesias presentara el anteproyecto de Presupuesto del departamento, que incluía un total de 426 millones para la EHU. En la comparecencia en el Parlamento vasco, el consejero negó que la universidad esté infrafinanciada.

En respuesta, Bengoetxea reclamó "respeto institucional" y solicitó el encuentro con Imanol Pradales, que mostró su disposición al encuentro, siempre que hubiera una cita previa entre el rector y el titular de Universidades.

En declaraciones a Radio Euskadi, Juan Ignacio Pérez Iglesias anunció que hoy va a llamar al rector de la EHU e insistió en que las cuentas del próximo año "garantizan una financiación suficiente" para la universidad pública vasca.

El objetivo de esa llamada es cerrar una fecha para reunirse personalmente con Joserramon Bengoetxea y poner fin a un desencuentro que ha ido en aumento desde que este solicitara una reunión directa con el lehendakari, esquivando al Departamento de Universidades, lo que el consejero consideró una "desautorización" hacia su persona.

En todo caso, Juan Ignacio Pérez Iglesias ha reiterado que no hay margen para incrementar el presupuesto de la EHU, y ha destacado que las cuentas de 2026 contemplan "más dinero que nunca" para la universidad. "El dato mata el relato", ha señalado, para negar que exista infrafinanciación.