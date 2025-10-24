Pérez Iglesias ve "inaceptable" el boicot a una charla de dos ertzainas en la EHU y "más en una Facultad de Derecho"

VITORIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha calificado como de "inaceptable" el boicot que sufrieron dos ertzainas que iban a liderar una dinámica de trabajo en un curso de Criminología el pasado martes en la Facultad de Derecho de la EHU, la Universidad pública del País Vasco, en San Sebastián-Donostia.

Pérez Iglesias ha rechazado, este viernes antes del pleno de control del Parlamento Vasco, la cancelación del evento, ya que "es una negación de un derecho condenable", más teniendo en cuenta que se produjo en una Facultad de Derecho.

"No se les ha permitido realizar la charla por una serie de coacciones. Es rechazable, condenable e inaceptable, pero creo que lo es más en una Facultad de Derecho, porque, al fin y al cabo, quienes entran en una Facultad de Derecho; no ya en primer curso, sino antes de entrar; deberían tener muy claro que los derechos fundamentales no se deben extralimitar bajo ninguna circunstancia y, desde luego, tampoco por el hecho de que quienes van a sufrir la conculcación sean ertzainas", ha manifestado.

Parte del estudiantado protestó por la iniciativa que, según ha trasladado el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, se realizaba a petición del profesorado, y la charla de los dos ertzainas, que fueron invitados a compartir su experiencia profesional con el alumnado del curso, tuvo que ser finalmente cancelada.