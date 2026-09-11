Una persona herida leve en el incendio de una cabaña en la subida a Aldapeta (San Sebastián)

Archivo - Bomberos sofocan un incendio en una vivienda de San Sebastián (archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida leve en el incendio de una cabaña ubicada en la subida a Aldapeta, en el entorno de San Bartolomé, en San Sebastián.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de San Sebastián, en el momento del incendio, iniciado a las 8.10 horas, se encontraba dentro de la vivienda su morador, que únicamente sufrió heridas de levedad.

La Guardia municipal investiga el origen del fuego. Pasadas las 9.30 horas, las llamas se encontraban controladas por los bomberos.