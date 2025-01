Los pioneros del punk'n'roll británico The Rezillos recalan este viernes en Bilbao dentro de su gira española

La gira Iberian Tour 2025 pasó el jueves por Zaragoza y llegará a Madrid el sábado y el domingo a Valencia

La banda escocesa The Rezillos, pioneros del punk'n'roll británico a finales de los setenta, ofrecen este viernes (21.30 horas) un concierto en la sala Crazy Horse de Bilbao como parte del Iberian Tour 2025 que iniciaron el jueves en Zaragoza y que pasará el sábado por Madrid y se cerrará el domingo en Valencia.

Surgidos en plena expansión del punk, aunque practicantes de una etiqueta sonora que definieron como 'new wave beat', en la que fusionaban pop con influencias del rock'n'roll de los 50, la música beat, el garaje de los 60 y el glam rock setentero, parte de su estética y maneras estaban asimismo inspiradas en el cine de serie B.

Formados en 1976 en Edimburgo y disueltos inicialmente tras dos únicos discos a finales de los setenta, The Rezillos estaban integrados por el cantante Eugene Reynolds y la vocalista Fay Fife, junto a los guitarristas Luke Warm (solista) y Hi-Fi Harris (rítmica), el bajista Dr. D.K. Smythe y el batería Angel Patterson.

El grupo inició su andadura haciendo versiones en clubes como el Roxy y se apuntó en 1977 su primer éxito con el single 'I Can't Stand My Baby', que, paradójicamente, provocó la marcha del grupo de Hi-Fi Harris, Gale Warning y D.K. Smythe y la incorporación de William Mysterious.

Tras repetir repercusión comercial con el sencillo 'Top of the Pops', la banda realizó nuevos cambios en la formación justo antes de publicar su primer y aclamado primer disco, 'Can't stand The Rezillos' (1978) en el sello Sire, un disco considerado como uno de los pilares del cruce entre punk y rock'n'roll.

Aquel trabajo, tal y como han informado en una nota desde la promotora del concierto, Undercover Producciones, "mezclaba de forma excepcional contagiosas y aceleradas melodías con temas originales y versiones", de grupos anglosajones de los sesenta como Gerry And The Pacemakers o The Dave Clark Five.

El álbum alcanzó el puesto 16 en las listas de ventas británicas pero, pese al buen recibimiento que cosechó, y debido a distensiones internas, el grupo terminó por separarse tras publicar un disco que recogía uno de sus conciertos en directo 'Mission Accomplished - But The Beats Goes on' (1979), disco grabado en la sala Apolo de Glasgow.

Durante los ochenta, los distintos miembros de Rezillos prosiguieron con nuevas aventuras musicales, principalmente el tándem que aún forman Eugene y Fay y que continuó su trayectoria como The Revillos.

Ellos dos son, precisamente, quienes encabezan la última reencarnación de la banda que está de gira por España y han estado siempre al frente de la sucesivas giras de reunión que han protagonizado desde mediados de los noventa. La formación actual, desde 2018, se completa con Phil Thompson (guitarra), Angel Paterson (batería) y Chris Agnew (bajo).

Tras disolverse el grupo, el resto de componentes formaron en un primer momento la banda Shake y, con posterioridad, cuando éste se disolvió, Luke Warm (cuyo nombre real era Jo Callis) se incorporó como guitarrista al conocido grupo de techno-pop ochentero The Human League.

Ya en 1994 Fay, Eugene y Jo se reunieron y comenzaron a escribir nuevo material, en lo que supondría el primer renacimiento de la banda, ya de nuevo con Jo Callis en la formación y que incluyó una gira por Japón que quedó recogida en un nuevo disco en directo.

Desde entonces, la popularidad del grupo se ha mantenido en los circuitos del rock alternativo y sus canciones han ido apareciendo en numerosos recopilatorios de la historia de la new wave, mientras aparecían en numerosas emisoras de radio en fanzines de rock y reediciones de su material.

Sería en 2003, cuando la película 'Jackass' incluyó en su banda sonora el clásico de Rezillos 'Somebody's Gonna Get Their Head Kicked In Tonight', lo que acercó al grupo a un nuevo público.

Desde entonces, la banda lanzó varios singles independientes hasta la publicación en marzo de 2015 de 'Zero', su primer larga duración con nuevas canciones desde finales de los setenta y que incluía piezas originales, en la línea sonora de su primer álbum.

Desde ese año mantienen una actividad en vivo entre festivales y giras por salas. En 2018, a través del sello Cherry Red Records, editaron una compilación con sus álbumes 'Can't Stand The Rezillos' y 'Mission Accomplished' en directo en su totalidad y material raro de la época de 1977 a 1979, lanzamiento que incluyó las caras B y versiones alternativas en la primera parte de este CD.