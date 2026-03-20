Plantilla Tubos Reunidos Amurrio dice que las 301 bajas son "forzadas por el chantaje" de la empresa y no voluntarias

Concentración de Tubos Reunidos en Bilbao - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Tubos Reunidos de Amurrio (Álava) han denunciado que las adscripciones voluntarias para alcanzar las 301 salidas de la empresa no han sido por "libre decisión" sino "forzadas y tomadas bajo la presión, el miedo y el chantaje organizado por la dirección de la empresa.

Así lo han denunciado durante una concentración en el exterior del Palacio Euskalduna donde el BBVA, accionista de la compañía, celebraba su anual junta de accionistas y durante el quinto día de huelga indefinida iniciada este pasado lunes como rechazo al ERE y al resto de medidas planteadas por la empresa, como el cierre de la acería alavesa.

Dos de los miembros del comité de empresa, integrado por ELA, LAB y ESK, han denunciado en primer lugar las cargas contra los concentrados por parte de la Ertzaintza, incidentes que se han salido con uno de los trabajadores que ha sido identificado y al que, tal y como han criticado, "se le van a abrir diligencias cuando estábamos pacíficamente protestando".

Tras denunciar "la grave campaña de presión, manipulación y desinformación" que se está construyendo en torno a todo el proceso, desde el comité han asegurado que el anuncio de las 301 adscripciones voluntarias, aceptando las condiciones de la empresa, son "un intento de imponer un relato interesado, según el cual, el conflicto estaría resuelto porque existen personas voluntarias para cubrir los despidos planteados por la empresa".

En su opinión, "se quiere trasladar la idea de que el problema ya no existe y que quienes siguen oponiéndose, lo hacen contra la voluntad de la plantilla" cuando, han subrayado, debemos decir con absoluta claridad que ese relato es falso, interesado y profundamente injusto".

"No estamos ante un proceso voluntario, estamos ante una decisión empresarial que sigue teniendo exactamente el mismo contenido que el primer día" y que, para el comité solo incluye "destrucción de empleo, la pérdida de 301 puestos de trabajo, el cierre de la acería y la externalización de la logística" han enumerado.

DESPIDOS A EVENTUALES

Para el comité, "no es verdad que no haya despidos porque sí los hay, porque, han proseguido, "dentro de ese supuesto de personas voluntarias se está incluyendo a personas con contratos eventuales que llevan a trabajando en la empresa algunos hasta desde hace 12 años en situación de eventualidad".

Esas personas, en torno a 75, "no se van voluntariamente", han enfatizado, sino que "son despedidas y son puestos de trabajo que se eliminan y que se pretenden ocultar bajo un relato que no se corresponde con la realidad".

Desde el comité cuestionan la "supuesta voluntariedad" de esas salidas puesto que, tal y como han recordado, "antes de que la empresa anunciara el ERE, el cierre de la acería y la externalización de la logística, no había 301 personas dispuestas a abandonar su puesto de trabajo".

Según han subrayado, "esa voluntariedad aparece después de semanas de presión, de chantaje, de mensajes alarmistas y de una incertidumbre generada en un contexto en el que se ha trasladado a la plantilla que no hay alternativa".

"Eso no es una decisión libre, es una decisión forzada, tomada bajo presión, miedo y chantaje organizado por la empresa" han criticado entre los gritos de apoyo de la plantilla que se encontraba concentrada.

Para los representantes sindicales, "se está intentando engañar a la gente desviando el debate hacia si las salidas son voluntarias o no" cuando, a su entender, "el verdadero debate, el que quieren ocultar, es cuales son las razones para destruir 301 puestos de trabajo, cerrar la acería y externalizar la logística".

En este punto han asegurado que en Tubos Reunidos se está destruyendo empleo, se está desmontando capacidad industrial y se está hipotecando el futuro de la empresa" cuando, han proseguido, "con las medidas que plantea la empresa, ese futuro no se defiende ni se garantiza porque no se puede hablar de viabilidad cerrando la acería ni de futuro mientras externalizas áreas estratégicas ni de proyecto industrial destruyendo empleo".

Tras pedir a la empresa que retire el ERE y su intención de cerrar la acería, han pedido a la dirección "abrir un proceso de negociación real para abordar el futuro de la empresa con todas las partes implicadas".

En este punto, cuando desde la empresa se alude a un proceso participativo, desde el comité se han preguntado donde estaba esa voluntad de participación antes de presentar las medidas" o por qué no se consultó a la parte social el cierre de la acería, la externalización de la logística o las medidas planteadas".

A su entender, no se hizo nada de eso porque "las decisiones ya estaban tomadas" por lo que, para los tres sindicatos convocantes de la huelga, "no es participación poner a la plantilla a votar sobre una decisión empresarial ni democracia obligar a las personas trabajadoras a elegir entre su puesto de trabajo o el de sus compañeros y compañeras" han criticado.

En su opinión, si desde la parte empresarial se quiere "participación y transparencia" el camino es, para el comité, "retirar las medidas que están encima de la mesa y abrir un proceso de negociación real con los comités de ambas plantas, sin chantajes, sin presiones y sin coacciones". "Eso es tener en cuenta la plantilla y un proceso participativo, todo lo demás es desviar la atención y vender humo" han concluido.

Preguntados por si el comité va a denunciar judicialmente el ERE anunciado por la empresa, los representantes sindicales han asegurado que no pueden adoptar esa decisión hasta que la empresa presente o no dicho ERE porque "no podemos impugnar lo que todavía no sabemos en qué términos se va a plantear". El plazo para tomar esa decisión concluye el próximo 28 de marzo.