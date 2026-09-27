El PNV afronta las próximas elecciones con el objetivo de "defender Euskadi" frente a potenciales "abusos" del Estado

El presidente del EBB, Aitor Esteban - IÑAKI BERASALUCE - EUROPA PRESS

VITORIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PNV iniciará el 19 de octubre el proceso para la elección de sus candidaturas a las elecciones municipales, forales y generales del próximo año con la vista puesta en conformar una representación fuerte "que defienda Euskadi" frente a los "abusos" que puedan producirse desde el ámbito estatal y que siga haciendo "avanzar desde dentro" al País Vasco.

Esteban ha intervenido este domingo en el 'Alderdi Eguna' ('Día del Partido') del PNV en Foronda (Álava), con un discurso muy centrado en el próximo ciclo electoral, pero en el que también ha aludido al problema de la vivienda y al reto migratorio, entre otros temas.

El presidente del PNV ha advertido de que en las elecciones municipales, forales y generales "no está en juego solamente quién gana", sino que "está en juego qué modelo de Euskadi ponemos en marcha para próximas generaciones". En este sentido, y tras apelar al lema 'Argi eta garbi, PNV' ('Claramente, PNV'), ha destacado que la formación 'jeltzale' está "preparada para seguir construyendo".

Esteban ha afirmado que es "Euskadi es nuestra patria", y que "los vascos de los siete territorios formamos un único pueblo, por origen y por voluntad". En este contexto, ha advertido de que el pueblo vasco es "dueño de sí mismo" y que "no reconoce ni acepta otra soberanía".

También ha indicado que "la libertad y la justicia son bases de nuestra convivencia", por lo que "jamás aceptaremos tiranías ni servidumbres". En este sentido, ha advertido de que "nada blanquea el uso de la violencia", salvo en el caso necesidad para "defendernos de quienes ataquen nuestro pueblo por la fuerza de las armas".

NOS DESPISTARSE

Asimismo, ha indicado que en este nuevo ciclo de elecciones el PNV no puede "despistarse", y ha anunciado que los procesos internos para la elección de candidaturas comenzarán el 19 de octubre.

En el caso de las generales, ha dicho que es allí donde ha de establecerse "la primera línea de defensa de Euskadi". Por ese motivo, ha explicado que el País Vasco "necesita una representación que no tenga otras prioridades que su país y que sepa hacer frente, con una voz clara y firme, ante los abusos que se puedan producir".

En este contexto, ha advertido de que "van a querer despistarnos unos y otros con el mantra de que solo hay dos alternativas: la derecha echada al monte o Sánchez".

No obstante, ha reclamado que "no os engañen", puesto que el futuro del Gobierno central "no se decide en Euskadi". De esa forma, ha explicado que "lo que votamos es que Euskadi esté bien representada y defendida en Madrid los próximos cuatro años ante lo que pueda venir". "Esto no va de dos elecciones, va de una única decisión de país. Quién queremos que defienda Euskadi fuera y quién queremos que la siga haciendo avanzar desde dentro", ha subrayado.

EUSKADI "EN LLAMAS"

Según ha destacado, los próximos meses "son cruciales" y habrá quien pretenda "dibujar una Euskadi en llamas". "Veréis cómo a medida que se acerquen las elecciones ya tendremos el inicio de la temporada de huelgas, porque esto es periódico", ha alertado, para añadir que "no importa que haya causa".

También ha aludido a la posibilidad de que lleguen "tiempos difíciles si locos como Trump siguen al mando y continúan subiendo los combustibles por la crisis en el golfo de Ormuz". "En este contexto más que nunca es necesario dar soluciones concretas", ha dicho, por lo que ha lamentado que EH Bildu se caracterice por "mucho lirili y poco lerele'". "Que si vamos juntos, que si mucha colaboración, que hablemos... De 'lirili' van bien. Pero de 'lerele', no a la ley de vivienda, no al pacto de salud, no a la ley de educación", ha criticado.

A su vez, ha aludido a las advertencias de EH Bildu sobre la importancia de centrarse en "frenar a la ultraderecha", para aseverar que el PNV "siempre ha combatido y combatirá a la ultraderecha".

No obstante, ha criticado que Arnaldo Otegi pretenda reivindicar a EH Bildu como "líder y guía de la defensa de los derechos humanos y de la lucha contra el fascismo y la intolerancia". "¡Los conversos a la cola!", ha subrayado, para añadir que "la intolerancia y la imposición que se ha sufrido en este país no sólo ha venido de la derecha, también ha venido de la izquierda". "Todos los que estamos aquí sabemos de qué hablo", ha constatado.

EL EUSKERA, UN OBSTÁCULO

Por otra parte, ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que "estos últimos meses, desde algunos ámbitos, incluido el Partido Socialista, se está impulsando la idea de que el euskera es una especie de obstáculo, una carga innecesaria para nuestra sociedad y que es algo no prioritario".

Frente a ese mensaje, ha destacado que "un vasco, una vasca, no puede considerar al euskera un estorbo". "Es parte de lo que somos, una herencia que nos define como pueblo; algo a proteger y fomentar cada vez en más ámbitos", ha advertido.

En este punto, ha reclamado al PSOE que se aclare con el euskera, lengua que "no es de un partido, sino que es patrimonio de todo el pueblo", al que ha señalado que, "al tiempo que defiende en Europa su oficialidad, pone en duda su status jurídico vigente en Euskadi durante décadas".

PP

El presidente 'jeltzale' ha afirmado que sobre el PP, al que ha calificado de "Partido Perdido'", hay "poco que decir". "Perdido en la trinchera, perdido en el ruido y perdido cuando toca construir acuerdos para Euskadi", ha censurado.

Respecto a la situación política estatal, ha reiterado que se trata de una legislatura "en su fase final", y que si el Gobierno central no aprueba sus Presupuestos, "que será lo más probable", el presidente Pedro Sánchez "tendrá que dar por finiquitada y convocar elecciones". En este contexto, ha sostenido que el PNV está preparado "para todo y sobre todo para ganar".

En materia migratoria, ha reprochado que el PP y el PSOE estén "tensando cada día más la cuerda de la polarización" con la crisis migratoria de Ceuta. "En vez de gestionar una crisis geopolítica y humanitaria desde una visión de Estado, se dedican a los 'shows' y los reproches que no sirven para nada", ha resaltado.

Esteban se ha dirigido a los afiliados y simpatizantes del PNV llegados a Euskadi procedentes de otros países para agradecerles que "hoy construyen Euskadi con nosotras y nosotros". A su vez, ha valorado que los vascos que emigraron "sin renunciar a lo que eran" aprendieron los idiomas y "se implicaron en la sociedad y cultura" de los países a los que se desplazaron.

"Eso es lo que pedimos a quienes llegan a nuestro país. Una sociedad abierta necesita derechos, pero también obligaciones. Para que una persona pueda construir aquí su vida debe poder trabajar, formar una familia, participar y sentirse parte de este país; y para hacerlo bien hay que planificar", ha atestiguado.

En este sentido, ha advertido de que "la acogida no es infinita, no puede serlo", y de que "acoger sin capacidad para integrar, en vivienda, empleo, educación, sanidad, servicios sociales, no es más solidario". "Al contrario, puede acabar tensionando la convivencia", ha avisado.

ANDUEZA Y ABASCAL

Por otra parte, ha denunciado que "los del PSOE están todo el día diciendo que los nacionalistas vascos miramos por la 'prioridad nacional'". "A los únicos que he oído pronunciar esas dos palabras motu proprio han sido Santiago Abascal y Eneko Andueza. No sé a qué viene que nos quiera atribuir un lema que no es nuestro", ha criticado.

"Si lo que quiere decir el PSOE es que nosotros pensamos que en nuestro país hay personas de primera y de segunda, la respuesta es: esa mentira no es verdad. Si lo que quiere decir es que no nos preocupamos del progreso social, de repartir la riqueza y de ayudar a los más débiles, esa mentira tampoco es verdad", ha dicho.