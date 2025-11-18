PNV dice que apoyará a Sánchez mientras cumpla los acuerdos y avisa que "no puede resistir" solo para dormir en Moncloa

BILBAO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado este martes que su partido apoyará al presidente Pedro Sánchez mientras cumpla los acuerdos, y ha advertido de que "no se puede resistir" solo para "dormir en el colchón de La Moncloa". En este sentido, ha afirmado que, si el 31 de diciembre no se ha cumplido el Estatuto, los jeltzales se sentarán en una mesa, harán un análisis, y verán qué decisión adoptan.

En una entrevista en Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi ha emplazado a cumplir los acuerdos políticos adquiridos por Sánchez con el PNV y, sobre todo, el cumplimiento del Estatuto de Gernika.

A su juicio, "algunos tendrían que ruborizarse por la facilidad con la que hablan de no cumplir acuerdos". Tras subrayar que la formación jeltzale ha hecho un largo trabajo durante años con el 'raca-raca', "rascando" con sus votos para culminar las transferencias por cumplir, ha asegurado que "cansa".

Por ello, ha dicho que verán si el 31 de diciembre se ha cumplido el Estatuto, tal como se había acordado. "Haremos un análisis, nos sentaremos en la mesa y veremos qué decisión tenemos que tomar si no se cumple", ha indicado.

El portavoz parlamentario del PNV quiere ser "optimista" al respecto y ha reconocido que en los últimos meses se está avanzando en transferencias que llevaban años bloqueadas. En todo caso, ha avisado que hay que traspasar todas las materias pendientes.

Según ha precisado, a él no le gusta lanzar "órdagos" marcar "líneas rojas" en políticas. No obstante, ha añadido que las competencias son recursos para hacer políticas en Euskadi y mejorar la vida de los vascos.

"Cuando estamos hablando de cosas tan serias, no me gusta lanzar órdagos. La política es mucho más seria", ha subrayado, para puntualizar que el Gobierno Vasco está preparado y tiene capacidad para gestionar todas las transferencias.

En cuanto a su apoyo a Pedro Sánchez, ha explicado que "lo que está claro es que el PNV es un partido serio, de orden", y eso significa que los acuerdos "se cumplen". "En tanto en cuanto la otra parte vaya cumpliendo los acuerdos, nosotros iremos cumpliendo los nuestros. Si no cumple, veremos qué hacemos", ha dicho.

LA PÉRDIDA DE APOYOS DE SÁNCHEZ

En todo caso, ha destacado que, siendo "realistas y honestos", hay que admitir que el Gobierno de Sánchez "ya no necesita ningún apoyo porque ha perdido los que tenía". "Ahora tiene una mayoría negativa, tiene a Vox, al PP, a Podemos, a Junts, que han dicho que le van a bloquear la legislatura, que van en su contra", ha remarcado.

Por ello, ha declarado que el presidente del Ejecutivo del Estado "tiene que hacer una reflexión: o cuida a los que han sido sus socios y a quienes le han sido leales en el cumplimiento de los acuerdos, ¿o para que quiere gobernar?, ¿para resistir?".

"La política no consiste en resistir, sino en construir, ¿y para qué quiere la legislatura?, ¿qué quiere construir?, porque resistir para dormir en el colchón de Moncloa, yo creo que no vale", ha advertido.