PNV dice que no le van a "amedrentar" porque "no hay conexión" con la trama Cerdán y está "la mar de tranquilo"

BILBAO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que a su partido no le van a "amedrentar cuatro titulares sin rigor" y están "la mar de tranquilos" porque no hay "nada" ni "ninguna conexión" con la presunta "trama Cerdán".

En una comparecencia en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco en la que ha estado acompañado de la portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Maribel Vaquero, el líder jeltzale ha sido cuestionado sobre informaciones que apuntan a que el PNV hubiera reclamado nombramientos de tres altos cargos a cambio de su apoyo a la moción de censura de 2018.

Esteban ha manifestado que en la reunión que mantuvieron con Santos Cerdán para negociar la moción de censura "de nombres ahí no se habló en absoluto" y ha indicado que hay un "intento evidente del PP y algunos medios cercanos a él" de "vincular" al PNV con la trama del exsecretario general del PSOE.

Sin embargo, ha asegurado que "como no hay absolutamente nada de nada tampoco en este tema de los nombres", están "absolutamente tranquilos". "Tampoco nos van a amedrentar cuatro titulares sin ningún rigor. No hay absolutamente ninguna conexión", ha manifestado Esteban, que ha reiterado "como no hay nada, estamos la mar de tranquilos".

